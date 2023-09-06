  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’den tepki: 20 yılda Türkiye’yi değiştirdik, bu zihniyeti değiştiremedik! Yavaş'ın TEKNOFEST hazımsızlığı

Bölge gaz yatakları ile doldu! Türkiye karşıtı cephe anlaştı

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Kazdıkça tarih fışkıracak! Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş tek kalesi...

Gelecek üç yılın planı bugün açıklanacak... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Külliye’de açıklayacak

Türk helikopteri ihracat yolunda! 1 milyar dolarlık teklif

Türkiye'ye doğalgaz teklifinde bulundular! Merakla Ankara'nın kararını bekliyorlar

25 adet F-35 siparişi verildi! Gelişmeler maalesef bizi de ilgilendiriyor

Fiat Egea tahtı kaptırdı! İşte en çok satılan otomobiller

İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye çağrı
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye çağrı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 14:39:00 -
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB'ye çağrı

Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir.' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi de beklentilerimiz arasındadır. Düzensiz göçle mücadelede de adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğine ihtiyacımızı yineledik." dedi.

Bakan Fidan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir." diye konuştu.

Bakan Fidan, "(AB'den) İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz." dedi.

Bakan Fidan, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinde herhangi bir değişiklik yok. Bu çok güçlü bir politik irade" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fidan, "YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı. Olmazsa, (Deyrizor'da) gördüğümüz çatışmalar sadece bir başlangıç" dedi.

Tesettürlüleri hedef alan yobaz salyalarını hastaneye akıttı
Tesettürlüleri hedef alan yobaz salyalarını hastaneye akıttı

Gündem

Tesettürlüleri hedef alan yobaz salyalarını hastaneye akıttı

Burun kaşıntısını önemsemedi! Öğrendiği gerçekle şoke oldu
Burun kaşıntısını önemsemedi! Öğrendiği gerçekle şoke oldu

Sağlık

Burun kaşıntısını önemsemedi! Öğrendiği gerçekle şoke oldu

Abdülhamid düşmanı Kaan pedofili çıktı!
Abdülhamid düşmanı Kaan pedofili çıktı!

Gündem

Abdülhamid düşmanı Kaan pedofili çıktı!

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı
Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Siyaset

Cihat Yaycı Paşa'dan 'darbe' uyarısı

Bakan Koca'dan 'istifa' açıklaması
Bakan Koca'dan 'istifa' açıklaması

Gündem

Bakan Koca'dan 'istifa' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23