Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ilk resmi davet oradan geldi!
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'ı Bakü'ye davet etti.
Bakan Bayramov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan' telefonla arayarak tebrik etti.
Bayramov, Fidan'ı Bakü'ye davet etti.
Bakan Fidan, kutlama için Ceyhun Bayramov'a teşekkürlerini iletip, ziyaret davetini kabul etti.
Taraflar, iki ülke arasındaki, dostane ve stratejik ortaklık ilişkileri ile bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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