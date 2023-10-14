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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-14 17:17:00 - 2023-10-14 17:32:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '(Filistin'deki) Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz' dedi.

Terör devleti İsrail, Filistin'e ölüm yağdırıyor. Kanlı saldırıların ardından uluslararası diploması trafiğini sıklaştıran Türkiye, bölge ve dünya ülkeleriyle temas kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke lideriyle görüşürken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da mevkidaşları ile temaslarını sürdürdü. Fidan bu kapsamda Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Görüşmede, Gazze’deki süreç değerlendirildi.

Hakan Fidan, Sisi ile görüşmesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi. Fidan, Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları;
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"(Filistin'deki) Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum"

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