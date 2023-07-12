Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Başbakanı ile koltuğundan kalkmadan tokalaştı, sosyal medya yıkıldı

Başkan Erdoğan tarihi zaferle ayrıldığı Vinus zirfesinde, gündeme başka bir konu damga vurdu. Bu zaferin en net fotoğrafı ise Hakan Fidan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un fotoğrafıydı. Minnet ve teşekkür sebebiyle oturduğu yerden kalkan Kristersson, hiç istifini bozmayan Hakan Fidanın elini sıktı.

NATO Genel Sekreteri’nin yanında elleri cebindeydi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan koltuğa geldiğinden beri adından söz ettirmeye devam etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yapacağı toplantı alanına giderken elleri cebinde olması da çok dikkat çekmişti.

Eski Türkiye’den güçlü Türkiye’ye

Merhum eski Başbakan Bülent Ecevit’in ABD eski Başkanı George Bush’un önünde el pençe durduğu, yine Bülent Ecevit’in G20 zirvesinde başbakanlarla bir araya geldiği en arkada tek başına görüntülendiği günlerden bugünlere gelinmesi aradaki farkı gözler önüne serdi.

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