MSB’den flaş açıklama! Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına, "Güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır" sözleriyle tepki gösterildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son verileri paylaştı.

Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 6 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu, Münbiç’te imha edilen 8 kilometre tünel ile birlikte, 785 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 483) kilometreye ulaştı.

HUDUT GÜVENLİĞİ KONUSU

Hudutlarda son bir haftada 198 şüpheli yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 430, engellenen 1.449 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarda engellenen kişi sayısı da 25 bin 618’e ulaştı.

Van ve Hatay hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 388 kilogram (388.046 gram) uyuşturucu madde ile 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR HAKKINDA

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü söyledi.

Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 20 Nisan-21 Mayıs arasında gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nın, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsur katılmaktadır. 27 Nisan-2 Mayıs arasında Azerbaycan'da TurAz Kartalı Hava Savunma Tatbikatı icra edilmekte, 13-30 Nisan arasında Libya ve Fildişi Sahili'nde düzenlenen Flintlock ile 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekatı tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. Spanish Minex Tatbikatı'na iştirak eden NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemimiz, 1-3 Mayıs tarihleri arasında İspanya'ya liman ziyareti yapacaktır. 5-13 Mayıs tarihleri arasında, Norveç'te Steadfast Deterrence ile Fransa'da gerçekleştirilecek Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır."

Türk Yıldızları akrobasi timi, 3 Mayıs'ta "Mevlana'yı Karşılama Törenleri" kapsamında Konya'da gösteri uçuşu yapacak.

Harita Genel Müdürlüğünün coğrafi bilgi üretimi ve haritacılık alanında sahip olduğu kurumsal kapasiteyi sürekli geliştirerek, doğru, güncel ve güvenilir veriyi kamuoyunun hizmetine sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından 1/1.000.000 ölçekli, Türkiye Nüfus Dağılışı ve Yoğunluğu Haritası güncellenmiş, Türkiye Nüfus Değişimi Haritası hazırlanmış ve Türkiye Yapı Yoğunluğu Haritası yayımlanmış, böylece üç kıymetli çalışma daha kamuoyunun istifadesine sunulmuştur" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, 19-27 Nisan arasında Almanya'da düzenlenen ve 22 ülkeden 450 sporcunun yer aldığı "Lapua Berlin 2026 Uluslararası Atıcılık Yarışması"na ilk kez katılarak Havalı Tüfek Karışık Takım kategorisinde şampiyon olan TSK Spor Gücü Atış Takımını da tebrik etti.

SAVUNMA SANAYİİ VE ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

Bugün de TUSAŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen Gökbey Genel Maksat Helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ilk teslimatı gerçekleştirilecektir.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde Muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, HAR-66 Hafif Anti-Tank Roketlerinin Malezya’ya ihracı kapsamındaki teslimatlara devam edilmiş,

20-23 Nisan tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen, Asya Savunma Hizmetleri Fuarı ve Konferansı’nda (Defence Services Asia Exhibition and Conference-DSA 2026) şirketimiz ile Malezya kamu şirketi “Melaka Corporation” arasında savunma sanayi alanında ortak üretim ve satışı gerçekleştirilen savunma ürünlerinin bakım, onarım ve teknik destek süreçlerini kapsayan Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır.

İmza töreni; Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet, Malezya Savunma Bakanı ve Maleya Melaka Eyaleti Başbakanı’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

5-9 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek SAHA-2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri sergilenecektir.

SAHA-2026’ya; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG Anadolu ve TCG İstanbul gemilerimiz ile TCG Pirireis denizaltımız da katılacak ve halkımızın ziyaretine açılacaktır.

Dost ve müttefik ülkeler ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanması planlanan Fuar boyunca; Mehteran Birlik Komutanlığımız ile 1’inci Ordu, Kuzey Deniz Saha ve Hava Harp Okulu bando komutanlıklarımız tarafından konserler icra edilecektir.

ASKERİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında, "2026 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri"nin 24 Nisan'da tamamlandığını hatırlattı.

Önceki yıla göre 7 bin 20 adayın daha fazla başvuruda bulunmasıyla başvuru sayısının 119 bin 189'a ulaştığını belirten Aktürk, "Milli Savunma Üniversitemize yapılan başvurularda kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. Avrupa genelinde askeri okulların öğrenci temininde güçlük yaşadığı bir dönemde Milli Savunma Üniversitemize gösterilen yoğun ilgi milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize duyduğu güvenin, gençlerimizin bu şanlı göreve olan yüksek teveccühünün ve Türk milletinin köklü 'ordu-millet' anlayışının açık ve güçlü bir tezahürüdür" dedi.

"BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VERME RİSKİ TAŞIYOR"

Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğini vurgulayarak şunları aktardı.

"Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır.

Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

"BU TÜR GİRİŞİMLER MEVCUT HASSAS DENGEYİ BOZMA VE GERİLİMİ ARTIRMA RİSKİ OLUŞTURUYOR"

Milli Savunma Bakanlığından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine Fransız askerlerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler için şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket etmektedir. Ancak bu yaklaşımımız, hem ülkemizin hem de KKTC’nin millî hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmemektedir.

Kıbrıs Adası’nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir.

Fransa tarafından Güney Kıbrıs’a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

"ULUSLARARASI SULARDA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİNİ DE HEDEF ALIYOR"

MSB, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır.

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

ASTSUBAY TEMİN ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLECEĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Milli Savunma Bakanlığı, astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddiaları şu açıklamayla yalanladı:

"Bakanlığımız, personelimizin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarını, günümüzün değişen şartlarına uygun şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürmektedir. Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin olarak Bakanlığımızda yapılan bir çalışma yoktur."

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA GİDEN ASKERİ UÇAKLARIN ROTASI

Türkiye'den Libya'ya giden askeri uçakların rotasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Uçuş rotaları; hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve Dünya’nın küresel yapısı gibi hususlar dikkate alınarak planlanmaktadır.

Ülkemizden Libya’ya gerçekleştirilen askeri uçuşlarda, 2023 yılına kadar ülkemizin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirilmesi sonucu yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rota kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu kuzey rota, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 km daha kısa olup, sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edilmektedir."

TSK'DA DİSİPLİN VURGUSU

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki görev değişimine ilişkin şunlar aktarıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."