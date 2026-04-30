İstanbul'da suça karşı seferberlik ilanı!

İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların suça sürüklenmesini önlemek için eğitimden sosyal desteğe uzanan kapsamlı bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Amaç, riskleri ortaya çıkmadan engellemek.

Yaklaşık 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da, bu nüfusun 3 milyonunun öğrencilerden oluştuğunu belirten Gül, suçla mücadelenin temelinde “önleyici yaklaşımın” yer aldığını vurguladı. Çocukların doğru yönlendirilmemesi durumunda oluşabilecek tabloya dikkat çeken Vali Gül, binde bir oranındaki çocuğa bile sahip çıkılamaması hâlinde suç işleyen 4.000 çocuğun ortaya çıkacağını ve bu durumun şehri yaşanmaz kılacağını ifade ederek, suç işlenmeden önce koruyucu tedbirlerin alınmasının şart olduğunu dile getirdi.

Devamsızlığa karşı tedbir

Çocukları risklerden uzak tutmak ve aileyi güçlendirmek maksadıyla kapsamlı sosyal destek projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Gül, “Kardeş Aile” uygulamasıyla sosyal yardımlaşmaya kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere aylık 20 bin lira kira desteği verildiğini açıkladı. Bu ekonomik destekle çocukların suça sürüklenebileceği ortamlardan uzak tutulması hedeflenirken, öğrencilerin okula devamını teşvik etmek maksadıyla “Gönülden Bir Öğün” projesinin de başarıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Proje kapsamında öğrencilerin sadece okul kantinlerinde kullanabileceği kartlara aylık 2.000 lira yüklendiğini belirten Vali Davut Gül, hâlihazırda 30 bin öğrenciye ulaşan bu desteğin 100 bin öğrenciye çıkarılmasının hedeflendiğini, bu sayede çocukların okula gitme motivasyonunun artırıldığını söyledi.

Eğitimin sadece derslerle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Gül, her çocuğun en az bir spor dalı veya enstrümanla ilgilenmesi için tüm okullarda spor kulüpleri ile müzik atölyeleri kurduklarını anlattı.

"Rehberlik sahada da olmalı"

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, mahalle bazlı dayanışmayı güçlendiren projelerin il geneline yayıldığını ve suça karışmış çocukların rehabilitasyonu için savcılıkla protokol imzalandığını belirten Vali Gül, çocuk koruma alanındaki koordinasyonun artırılması gerektiğine değindi.

Özellikle rehberlik hizmetlerinin okul sınırlarını aşarak sahada da aktif olması gerektiğini söyleyen Vali Davut Gül, mevcut 6.000 rehber öğretmen sayısının 15 bine çıkarılmasının ve rehberliğin çocuklarla sürekli temas hâlinde olan bir mekanizmaya dönüştürülmesinin önemini vurguladı.