Siyonistlerden uluslararası sularda korsanlık: 18 vatandaşımız esir!

Nisan ayında İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkan ve Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen filoya yapılan bu müdahale, "İsrail'in cezasız kalmasının derinleşmesi" olarak nitelendirildi. İşgalci rejimin Dışişleri Bakanlığı ise küstah bir açıklama yaparak, yaklaşık 175 aktivistin donanma tarafından durdurulduğunu ve gemilerin işgal altındaki topraklara doğru çekildiğini duyurdu.

Barbarlığın bilançosu ağırlaşıyor

Siyonistlerin "barışçıl" olarak tanımladığı ancak uluslararası sularda gerçekleşen bu operasyon, barbarlığın ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.

18 Türkiye aktivisti , siyonist güçler tarafından haksız yere alıkonuldu.

, siyonist güçler tarafından haksız yere alıkonuldu. 175 aktivist , 20'den fazla gemiyle birlikte işgalci israil'e götürülüyor.

, 20'den fazla gemiyle birlikte işgalci israil'e götürülüyor. Uluslararası sular ihlali: Saldırının Yunanistan yakınlarında, açık denizde gerçekleştiği teyit edildi.

İnsanlık onurunu savunan aktivistlerin can güvenliğinden endişe edilirken, kamuoyu bu korsanlığa karşı uluslararası toplumun somut bir adım atmasını bekliyor.