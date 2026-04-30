Siyonistlerden uluslararası sularda korsanlık: 18 vatandaşımız esir!
Gazze’deki soykırımı durdurmak ve mazlum halka nefes aldırmak için Avrupa kıyılarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu, siyonist işgal güçlerinin barbarca saldırısına uğradı. Uluslararası hukuku hiçe sayan terör devleti, Yunanistan açıklarında ve uluslararası sularda insani yardım gemilerine müdahale ederek adeta korsanlık yaptı. Filo yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, saldırı sonrası 18 Türkiye vatandaşının siyonistler tarafından alıkonulduğu bildirildi.
Nisan ayında İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkan ve Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen filoya yapılan bu müdahale, "İsrail'in cezasız kalmasının derinleşmesi" olarak nitelendirildi. İşgalci rejimin Dışişleri Bakanlığı ise küstah bir açıklama yaparak, yaklaşık 175 aktivistin donanma tarafından durdurulduğunu ve gemilerin işgal altındaki topraklara doğru çekildiğini duyurdu.
Barbarlığın bilançosu ağırlaşıyor
Siyonistlerin "barışçıl" olarak tanımladığı ancak uluslararası sularda gerçekleşen bu operasyon, barbarlığın ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.
- 18 Türkiye aktivisti, siyonist güçler tarafından haksız yere alıkonuldu.
- 175 aktivist, 20'den fazla gemiyle birlikte işgalci israil'e götürülüyor.
- Uluslararası sular ihlali: Saldırının Yunanistan yakınlarında, açık denizde gerçekleştiği teyit edildi.
İnsanlık onurunu savunan aktivistlerin can güvenliğinden endişe edilirken, kamuoyu bu korsanlığa karşı uluslararası toplumun somut bir adım atmasını bekliyor.
Gündem
