Adem Soytekin'den mahkemede tarihi itiraflar: "KİPTAŞ Genel Müdürü'ne 500 bin dolar yolladım" Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi! Suç gelirlerini aklıyorlardı! 11 zanlı yakalandı Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi! Zuhal Böcek'in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki İnsanların Ay'da yaşayıp çalışacağı tarih belli oldu! ABD'den İran'a "nihai darbe" hazırlığı: Trump masadaki askeri seçenekleri inceliyor Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi Giresun'da zor karar: Fındık mı, cevher mi? Maden aramalar şehri karıştırdı
Gündem Siyonistlerden uluslararası sularda korsanlık: 18 vatandaşımız esir!
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazze’deki soykırımı durdurmak ve mazlum halka nefes aldırmak için Avrupa kıyılarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu, siyonist işgal güçlerinin barbarca saldırısına uğradı. Uluslararası hukuku hiçe sayan terör devleti, Yunanistan açıklarında ve uluslararası sularda insani yardım gemilerine müdahale ederek adeta korsanlık yaptı. Filo yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada, saldırı sonrası 18 Türkiye vatandaşının siyonistler tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Nisan ayında İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkan ve Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen filoya yapılan bu müdahale, "İsrail'in cezasız kalmasının derinleşmesi" olarak nitelendirildi. İşgalci rejimin Dışişleri Bakanlığı ise küstah bir açıklama yaparak, yaklaşık 175 aktivistin donanma tarafından durdurulduğunu ve gemilerin işgal altındaki topraklara doğru çekildiğini duyurdu.

Barbarlığın bilançosu ağırlaşıyor

Siyonistlerin "barışçıl" olarak tanımladığı ancak uluslararası sularda gerçekleşen bu operasyon, barbarlığın ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi.

  • 18 Türkiye aktivisti, siyonist güçler tarafından haksız yere alıkonuldu.
  • 175 aktivist, 20'den fazla gemiyle birlikte işgalci israil'e götürülüyor.
  • Uluslararası sular ihlali: Saldırının Yunanistan yakınlarında, açık denizde gerçekleştiği teyit edildi.

İnsanlık onurunu savunan aktivistlerin can güvenliğinden endişe edilirken, kamuoyu bu korsanlığa karşı uluslararası toplumun somut bir adım atmasını bekliyor.

Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi
Şahin

O zaman. Türkkiyenin o İsrailli soykirimci korsanlara müdahale hakkı doğmuştur ve derhal müdahale edilmelidir.
