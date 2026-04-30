Her yerden leke fışkırmaya başlarsa şayet... Yorgandaki sarı lekelerin tek çözümü...

Yorgandaki sarı lekelerin tek çözümü...

Yorgandaki sarı lekelerin tek çözümü olacak yöntemler zincirini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Baharın gelmesiyle birlikte kışlık yorgan ve yastıkları kaldırmanın zamanı geldi. Bahar temizliğine başlayanlar sararan yastık ve yorganlar için temizlik yöntemlerini araştırıyor. Çünkü zamanla oluşan sarı lekeler, doğru yöntemlerle temizlenmediğinde kalıcı hale gelebilir. İşte sararan yastık ve yorganları temizlemenin etkili yolları ve dolgu malzemesine göre dikkat edilmesi gerekenler…

Yastık ve yorganlardaki sarı lekeler genellikle ter, deri döküntüleri ve vücut yağlarından kaynaklanır. Bu lekeleri çıkarmak ve eski beyazlığına kavuşturmak için şu doğal ve etkili yöntemleri bir araya getirdik. Yorgandaki sarı lekelerden kurtulmanın birkaç yöntemi var.

Birçoğumuz bahar temizliğine başladı ve ilk iş sararan yorgan ve yastıkları temizleyerek kaldırmak. Peki, yorgandaki sarı lekeler nasıl çıkar? Gelin birlikte bakalım... Sirke ve Karbonat Lekeli yastık veya yorganı çamaşır makinesine yerleştirin. Deterjan gözüne normal deterjanınızı koyun. Yumuşatıcı gözüne ise yarım su bardağı beyaz sirke ekleyin. Ayrıca yıkama tamburunun içine doğrudan 1 su bardağı karbonat serpiştirin. Hassas veya yorgan programında, dolgu malzemesine uygun sıcaklıkta (genellikle 30-40 derece) yıkayın.

Eğer lekeler çok inatsa, geniş bir leğen veya küvete ılık su doldurun. İçine 1 su bardağı sirke ve yarım su bardağı karbonat ekleyin. Yastık veya yorganı bu suda 1-2 saat bekletin. Ardından sıkmadan makineye atıp normal yıkama yapın. Oksijenli Su (Sadece Beyazlar İçin) Oksijenli su güçlü bir beyazlatıcıdır. Makineye yıkama suyuna yarım su bardağı oksijenli su ekleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemi kesinlikle renkli yastık veya yorganlarda kullanmayın, renklerini açabilir. Limon Suyu ve Güneş Işığı Hafif sararmalar için lekelere limon suyu sürüp yastığı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak, doğal asidik yapısı ve güneşin ağartıcı etkisi sayesinde lekelerin açılmasına yardımcı olabilir.

Her yastık ve yorgan türü aynı şekilde yıkanmaz. Yanlış yıkama, dolgu malzemesinin topaklanmasına veya deforme olmasına neden olabilir. 1. Elyaf ve Silikon Yastık/Yorganlar Temizliği en pratik olan türdür. Yıkama: Genellikle çamaşır makinesinde yıkanmaya uygundur. 30–40 derece sıcaklıkta, hassas veya sentetik programda yıkayın.

Deterjan: Ağartıcı içermeyen sıvı deterjan tercih edin. Toz deterjan elyafların arasında kalabilir. Devir: Sıkma devrini düşük tutun (maksimum 600-800 devir). Yüksek devir elyafın tek bir yerde toplanmasına neden olabilir.

2. Yün ve Pamuk Yorganlar Daha narin oldukları için özen gerektirirler. Yıkama: Mümkünse elde yıkayın. Makinede yıkayacaksanız mutlaka özel "Yünlü" programını veya en hassas programı seçin. Su sıcaklığı 30 dereceyi geçmemelidir. Deterjan: Yünlüler için özel üretilmiş sıvı deterjanları kullanın. Devir: Sıkma işlemini çok düşük devirde yapın veya hiç yapmayın. Kurulama: Asarak değil, düz bir zemine yayarak kurutun. Asmak yünün aşağıya toplanmasına neden olur.

3. Kaz Tüyü Yastık ve Yorganlar Nemden çok çabuk etkilenirler, tamamen kurumaları hayati önem taşır. Yıkama: Makinede 30 derece sıcaklıkta, hassas programda yıkanabilirler. Deterjan: Az miktarda hassas deterjan kullanın. Yumuşatıcı kullanabilirsiniz. İpucu: Yıkama sırasında tambura 2-3 adet temiz tenis topu veya kurutma topu atın. Bu toplar tüylerin topaklanmasını önleyip kabarık kalmasını sağlar.

4. Visco (Memory Foam) ve Lateks Yastıklar Bu yastıklar kesinlikle çamaşır makinesinde yıkanmamalı ve suya batırılmamalıdır. Su, sünger yapısını bozar. Temizlik: Sadece kılıflarını çıkarıp makinede yıkayın. Yastığın kendisini nemli bir bez ve hafif sabunlu su ile yüzeysel olarak silin. Ardından tamamen kurumasını sağlayın. Bakım: Düzenli olarak havalandırmak hijyen için yeterlidir.

