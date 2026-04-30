Her yerden leke fışkırmaya başlarsa şayet... Yorgandaki sarı lekelerin tek çözümü...

Eğer lekeler çok inatsa, geniş bir leğen veya küvete ılık su doldurun. İçine 1 su bardağı sirke ve yarım su bardağı karbonat ekleyin. Yastık veya yorganı bu suda 1-2 saat bekletin. Ardından sıkmadan makineye atıp normal yıkama yapın. Oksijenli Su (Sadece Beyazlar İçin) Oksijenli su güçlü bir beyazlatıcıdır. Makineye yıkama suyuna yarım su bardağı oksijenli su ekleyebilirsiniz. Ancak bu yöntemi kesinlikle renkli yastık veya yorganlarda kullanmayın, renklerini açabilir. Limon Suyu ve Güneş Işığı Hafif sararmalar için lekelere limon suyu sürüp yastığı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak, doğal asidik yapısı ve güneşin ağartıcı etkisi sayesinde lekelerin açılmasına yardımcı olabilir.