CHP’li belediyelerde işçiler maaş alamıyor! Emek simsarları CHP’nin işçilerine kör

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Halktan aradıkları desteği bulamadıkları için kaostan medet uman, maaşlarını alamadıkları için Ankara’da toplanan Doruk Madencilik işçilerini dahi “hak, hukuk, emek” söylemiyle tahrik etmekten çekinmeyen CHP ve ihanet medyasının çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu. Başta İstanbul ve İzmir’deki il ve ilçe belediyeleri olmak üzere CHP emrinde çalışan işçilerin sefalete sürüklenmesini, maaşların ve tediyelerin ödenmemesini, halkın parasının yandaşlara veya metreslere yedirilmesini görmezden gelen malum zihniyet ve ihanet medyası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla sendika yetkilileriyle anlaşmaya varılmasını ve maden işçilerinin hesaplarına 60 milyon lira yatırılmasını bile kendi zaferleri olarak lanse etti.

CHP’nin emanetçi Genel Başkan Özgür Özel ile fonladığı gazeteler, Doruk Madencilik işçilerinin maaşları üzerinden günlerce algı operasyonu çekerken, sıra kendi yönettikleri belediyelerdeki maaş krizine gelince üç maymunu oynuyor. Özel ve medyası, sıra İstanbul ve İzmir belediyelerinde çalışan işçileri sefalete sürükleyen, halkın paralarını ya yakınlarına ya akrabalarına ya arkadaşlarına ya yandaşlarına ya metreslerine yediren başkanlarına gelince tek kelime etmiyor. Ayrıca CHP ve medyası toplu iş sözleşmeleriyle ilgili (TİS) bunalımın büyüdüğünü unutuyor. Konak Belediyesi çalışanlarının, yaklaşık bir yıldır ödenmediğini belirttikleri TİS farkları ve mesai ücretleri nedeniyle oturma eylemi başlattı. Bayraklı’da maaş teklifinin yarıya düşürülmesinin önerilmesi bardağı taşıran damla oldu. Polonez, Doruk Madencilik gibi özel sektör kuruluşlarında işçilerin maaş eylemlerini provokasyona dönüştürmekten geri durmayan CHP ve medyasının sıra yolsuzluklarla anılan belediyelere gelince başını kuma gömmesi ‘riyakârlık’ olarak nitelendi.

“ÖZEL VE EKİBİNDE SAMİMİYET YOK”

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “CHP’nin yeni bir samimiyetsizliğiyle, ikiyüzlülüğüyle karşı karşıyayız. Her eylemi siyasallaştırma gayretine giren Özel ve ekibinin Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerinde de sahneye çıkması şaşırtıcı değil. Tabii Özel ve ekibinin işçilerin haklarını savunma gibi bir derdi olmadığı muhakkak. Bunu nereden anlıyoruz? CHP’nin yönettiği belediyelerden. CHP’li başkanların çalışanlarının maaşlarını eksik yatırmalarından. Her şey ortada. CHP’nin ‘işçi’, ‘emekçi’ hassasiyeti lafta. İşte İstanbul’da ve İzmir’de mağdur edilen belediye çalışanlarını görüyoruz. Maaşları, ikramiyeleri yatmayan çalışanların şikâyetlerini duyuyoruz. Talepleri yerine getirilmeyen sendikaların çığlıklarını işitiyoruz. Ne yazık ki İstanbul’da ve İzmir’de ne eylemler ne grevler bitiyor. Çöpler ise yerlerde duruyor. 2025 öyle geçti. Kadıköy’de, Üsküdar’da ortaya çıkan vahim tabloyu bilmeyen yok. CHP’ye tavsiyemiz, evvela belediyelerinde sefalete terk ettiği işçilere kulak vermesidir. Taksitlere bölünen, yatırılmayan maaşlara bakmasıdır. Gelinen noktada Hazreti Peygamber’in (s.a.s.) hadisi unutulmamalıdır. Alın teri kurumadan işçiye hakkı verilmelidir. Tabii CHP’nin böyle bir duyarlılığının olmadığı aşikârdır. CHP’nin Ankara’da toplanan maden işçilerce yapılan eylemi istismar etme yoluna gittiği de katidir. Ancak sömürü siyaseti bıktırmıştır. CHP tarafından yapılan ‘işçi’, ‘emekçi’ edebiyatı bezdirmiştir. Artık 1960’ın, 1970’in sloganlarını bırakmak gerekmektedir. Özel ve ekibine önerimiz, ilk olarak belediyelerde sıkıntı çeken emekçilere bakmasıdır. Ancak böyle bir şey olmayacağı açık. Çünkü CHP’nin ruhunda samimiyetsizlik var.”

“ALIN TERİ ÜZERİNDEN RANT DEVŞİRME ÇABASI YANLIŞ”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy da şunları ifade etti: “CHP’nin bir grup maden işçisinin hak arayışını siyasi fırsata çevirmeye çalışması, ne yazık ki samimiyetten uzak ve ikircikli bir yaklaşımın açık göstergesidir. Bir yandan emekçinin yanında duruyormuş gibi görünmek, diğer yandan kendi yönetimlerindeki belediyelerde işçilerin maaşlarını dahi zamanında ödeyememek ciddi bir çelişkidir. Emeği ve alın terini gerçekten savunmak, sadece mikrofonların ya da kameraların olduğu alanlarda değil; sorumluluk üstlenilen her yerde aynı hassasiyeti göstermeyi gerektirir. Ancak görüyoruz ki CHP’li belediyelerde çalışan pek çok emekçi, hak ettiği ücreti zamanında alamamakta, mağdur edilmektedir.

Bu tablo, CHP’nin emek söyleminin ne kadar yüzeysel ve konjonktürel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. İşçinin hakkını savunmak, sloganlarla değil icraatla olur. Önce kendi yönettikleri belediyelerde çalışan işçilerin haklarını teslim etmeleri gerekirken, başkalarının üzerinden siyaset üretmeleri kabul edilemez. Emekçinin alın teri üzerinden siyasi rant devşirme çabası, milletimizin vicdanında karşılık bulmaz. Samimiyet; söylem ile eylemin örtüştüğü yerde başlar. Bugün CHP’nin en büyük sorunu da tam olarak budur.”