Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur

Kurtulmuş, masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesine yönelik bu barbarca eylemin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirtti. Saldırının sadece yardım gönüllülerini değil; hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef aldığını ifade eden TBMM Başkanı, "Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur" dedi.

"İnsanlık onurundan yana olanlar sesini yükseltmeli"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Numan Kurtulmuş, insanlık onuruna sahip çıkan herkesin bu saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Gazze halkına desteğin açıkça ifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."