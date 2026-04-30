Gündem
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldıran İsrail’e çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, yaşananları "korsan saldırı" olarak nitelendirerek asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kurtulmuş, masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesine yönelik bu barbarca eylemin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirtti. Saldırının sadece yardım gönüllülerini değil; hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef aldığını ifade eden TBMM Başkanı, "Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur" dedi.

"İnsanlık onurundan yana olanlar sesini yükseltmeli"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Numan Kurtulmuş, insanlık onuruna sahip çıkan herkesin bu saldırılar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Gazze halkına desteğin açıkça ifade edilmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz."

Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi
Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi

Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi!
Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi!

Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz
Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz

alperen

Günün birinde Mavi Marmara gemisi varmış,İsrail eşkiyaları tarafından Gadre uğramış..Sonu malum,İsrailin yaptığından daha beter dost kazığı yemiş..Kısaca hüzünlü hikaye bu!

Blondepate

Savaş suçu ise bu suçun cezası olmalı. İnfazı içinde ülkeler birleşip İsrail'i cezalandırmalı. Kınamak, lanetlemek boş.
