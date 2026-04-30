Şehit polise son görev
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Şehit polise son görev

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile 9 aracın karıştığı trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Serkan Hızlı için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ndeki törene, şehidin ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz katıldı.

Vali Elban ve İl Emniyet Müdürü Sel, teskin ettikleri şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişinin okunduğu törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Hızlı'nın 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde göreve başladığı belirtildi. Bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenilen Hızlı'nın, şark görevini Şırnak Emniyet Müdürlüğünde tamamladığı, 2 Eylül 2019 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandığı kaydedildi. Öte yandan kazada yaralanan polis memuru Hakan Özdemir ile 1 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiği, diğer 2 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

