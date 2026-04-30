Gündem TİKA organize etti: Merhum İsmail Gaspıralı için anlamlı program
TİKA organize etti: Merhum İsmail Gaspıralı için anlamlı program

TİKA organize etti: Merhum İsmail Gaspıralı için anlamlı program

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), eğitimci ve fikir adamı, Kırım'da Türkçülük ve yenileşme hareketinin öncü isimlerinden İsmail Gaspıralı’nın doğumunun 175’inci yılı dolayısıyla Romanya’da anma programları gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği'nin işbirliğinde Kırımlı Türk gazeteci İsmail Gaspıralı'nın anısına Romanya'nın başkenti Bükreş ve Köstence'de konferanslar düzenlendiği belirtildi.

 

Bükreş ve Köstence'de düzenlenen konferanslarda alanında uzman akademisyenlerin Gaspıralı'nın hayatı, fikir dünyası ve Türk dünyasına bıraktığı kalıcı mirası farklı yönleriyle ele aldığı vurgulanan açıklamada, programların Türk dünyası arasındaki kültürel ve akademik işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, konferanslara Türkiye ve Romanya'dan çok sayıda akademisyenin yanı sıra Romanya'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kaydedildi.

 

İSMAİL GASPIRALI KİMDİR?

Kırım Hanlığı'nın başkenti Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy'de 20 Mart 1851'de dünyaya gelen Gaspıralı, babasının Yalta şehrine bağlı Gaspıra köyünde doğmasından dolayı "Gasprinskiy" (Gaspıralı) soyadını/lakabını kullandı.

Rusya Müslümanlarıyla ilgili çok sayıda yazı kaleme alan Gaspıralı, Türk ve Müslüman toplumlarında eğitim reformu gerçekleştirilmesi için büyük çaba sarf etti.

İsmail Gaspıralı, Tercüman gazetesinde, bütün dünya Türklüğünün anlayabileceği ortak bir edebi dil geliştirmeye çalıştı, bu edebi dilin de Osmanlı Türkçesi olmasını istedi.

Yoğun faaliyet temposu nedeniyle sağlığı giderek bozulan İsmail Gaspıralı, 24 Eylül 1914'te Bahçesaray'da vefat etti. Cenazesi, Rusya İmparatorluğu'nun dört bir tarafından gelen binlerce kişinin katılımıyla Kırım Hanlığı'nın kurucusu Hacı Giray Han'ın türbesi yakınlarına defnedildi.

