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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı:
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı:

"Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket etmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:23:37 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek "Küresel salgın döneminde yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını da ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajını Twitter'dan paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Daha adil ve eşit bir dünya için birlikte hareket etmeliyiz. Küresel salgın döneminde yükselen ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını da ancak hep birlikte yenebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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