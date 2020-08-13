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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına "Doğu Akdeniz" mektubu

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:14:00 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupalı mevkidaşlarına "Doğu Akdeniz" mektubu

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın talebiyle yarın olağanüstü toplanacak Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde AB Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeleri ve Türkiye'nin tutumunu anlatan mektuplar gönderdi.

Çavuşoğlu'nun mektubunda, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm diyalog ve iş birliği çağrılarına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bugüne kadar attığı tek taraflı adımlar ile Türkiye'yi dışlama hedefiyle oluşturdukları ittifak ve girişimlere işaret edildi.

Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeleri sürdürürken Mısır ile imzaladığı, Türkiye'nin ve Libya'nın kıta sahanlığını ihlal eden korsan deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının, Yunanistan'ın Türkiye ile dürüst ve samimi diyalog ve iş birliği başlatmadaki isteksizliğini bir kez daha ortaya koyduğunun vurgulandığı mektupta Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinin, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların kaprislerinden daha fazla zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, AB üyesi ülkeleri, bugüne kadar iyi niyetini defalarca ortaya koyan Türkiye'ye karşı alınabilecek haksız bir tutumun karşısında durmaya çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, aralarında Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İtalya, Litvanya, Macaristan ve Romanya'nın da bulunduğu bazı AB Dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le de bu kapsamda telefon görüşmeleri yaptı.

Benzer mektupların ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri dışişleri bakanları ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e gönderilmekte olduğu da öğrenildi.

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