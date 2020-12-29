  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın (mevcut kotaların dolmasının ardından) Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını söyledi.
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın (mevcut kotaların dolmasının ardından) Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:18:30 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın (mevcut kotaların dolmasının ardından) Türkiye'den domates ihracına yönelik kotaları artıracağını söyledi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız
Sağlık

DSÖ'den korkutan uyarı: Koronavirüsten şiddetli olabilecek salgına hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte koronavirüs salgınından daha da büyük bir salgınla karşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay