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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, Kovid-19 salgını ve turizm ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:02:09 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular, ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve turizm konuları değerlendirildi.

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