Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Azerbaycan-Ermenistan'ı görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşen görüşmede Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları, en son Terter’de cenaze törenine saldırısı ele alındı.
Son dakika gelen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ, Ermenistan’ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları, en son Terter’de cenaze törenine saldırısı ele alındı.
Çavuşoğlu ve Lavrov Karabağ'ı görüştü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
Ermenistan mezarlığı hedef aldı
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.