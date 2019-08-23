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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüler.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ve Lübnanlı yetkililer katıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin yanı sıra Filistinli mülteciler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesinde bir buçuk milyona yakın Suriyeli mülteciyi misafir ettiğini belirterek bunların vatanlarına geri dönmeleri gerektiğini dile getirdi. Avn, Suriyeli mültecilere yapılan yardımların kendi vatanlarına döndükten sonra yapılmasından yana olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Lübnan'ın Filistin meselesi konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Suriye, Filistin, Doğu Akdeniz meseleleri görüşüldü

Bakan Çavuşoğlu da görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanı şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kardeş Lübnan’ın güvenlik ve istikrarının bölgemiz açısından önemini vurguladık. Suriye, Filistin, Doğu Akdeniz konularını görüştük."

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Berri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinin ardından Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya geldi.

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Lübnan'a gelen Çavuşoğlu'nun, Başbakan Saad el-Hariri, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ve İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile de görüşmesi bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:16
  1. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Anadolu Ajansı

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