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Aktüel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de
Aktüel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:58:14 -
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Özel uçakla saat 15.00'te Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve #KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere #Kıbrıs’tayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım Pazar günü KKTC'ye gelerek, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi, KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılması ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi bekleniyor.

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