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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hibrit lokomotifi inceledi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu:- "Bugün artık, Türkiye'nin vizyonu sınırlarımızı aşmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu açtık. Şimdi hedefimiz Tarihi İpek Yolu'nu demir yolu olarak canlandırmaktır"

01 Mart 2019 Cuma 14:53
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hibrit lokomotifi inceledi

ESKİŞEHİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün artık, Türkiye'nin vizyonu sınırlarımızı aşmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu açtık. Şimdi hedefimiz Tarihi İpek Yolu'nu demir yolu olarak canlandırmaktır." dedi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ'de (TÜLOMSAŞ) işçilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, TÜLOMSAŞ'taki çalışmaları takdir ederek izlediğini belirterek, lokomotif konusunda katedilen mesafenin takdire şayan olduğunu söyledi.

TÜLOMSAŞ'ın ürettiği lokomotiflerin dünya tarafından bilindiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"En son gerçekleştirilen hibrit lokomotif üretimi dünyada ses getirdi. Tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'de, tüm şehirlerimize hızlı treni getirmek için yoğun çalışıyoruz. Edirne'den Kars'a Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin, tabii İzmir, Antalya, Konya, Adana, Diyarbakır, Samsun, Trabzon ayakları da var. Tüm Türkiye'yi dolaşacak bir hızlı tren ağıdır. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir projeden bahsediyorum. Bugün artık, Türkiye'nin vizyonu sınırlarımızı aşmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu açtık. Şimdi hedefimiz Tarihi İpek Yolu'nu demir yolu olarak canlandırmaktır. Kuşak ve Yol Projesi ile Ortak Koridor Projesi'ni entegre etmek için Çin'le de ortak komisyon kuruyoruz. Türkiye en önemli aktör olacaktır."

Çavuşoğlu, şimdi Türkiye'nin yeni bir hedefinin olduğuna değinerek, "İslam İşbirliği Teşkilatı ile beraber, zirve başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor. İslam Kalkınma Bankası dahil, Eximbank dahil birlikte bir çalışmamız var. Tüm İslam dünyasının ihtiyaçlarını da TÜLOMSAŞ karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra beraberindeki Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ile TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir'de üretilen hibrit lokomotifi inceleyip, TÜLOMSAŞ Genel Müdür Hayri Avcı'dan bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:53
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Eskişehir

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