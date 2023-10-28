Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Libya'ya gidecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya’yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldız, 28 Ekim'de başlayacağı Libya ziyaretinde önce başkent Trablus'ta temaslarını sürdürecek. Yıldız, ardından Bingazi'ye geçecek, 10 Eylül'de Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında yetkililerden bilgi alacak. Yıldız'ın Libya ziyareti 1 Kasım'da sona erecek.
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