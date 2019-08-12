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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Ordu'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran:- "Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız. Bu coğrafyanın bize bahşettiği krizleri fırsata dönüştürmenin yolu, esasen bu birlik ve beraberliğimizi, bu kenetlenmemizi her daim ilelebet devam ettirmek"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:19
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran Ordu'da

ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız. Bu coğrafyanın bize bahşettiği krizleri fırsata dönüştürmenin yolu, esasen bu birlik ve beraberliğimizi, bu kenetlenmemizi her daim ilelebet devam ettirmek." dedi.

Kıran, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Ordu'da Ünye ve Fatsa ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

Ünye ilçesindeki Kent Bayramlaşması'nda konuşan Kıran, ilçede gelenekselleşen kent bayramlaşmasının Türkiye'ye örnek bir noktaya geldiğini söyledi.

Ülke gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kıran, Mecliste siyasi partilerin ülke menfaati noktasında son dönemlerde örnek dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Kıran, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde Meclisimizde çok örnek bir karar alındı, birkaç karar alındı aslında. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden biri olan FETÖ ile mücadelede Mecliste bulunan siyasi partilerimiz, biri hariç her zamanki gibi, bir araya geldi ve terör örgütü elebaşının Türkiye'ye iadesi noktasında son derece önemli bir dayanışma gösterdi. Yine daha evvel aynı şekilde Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı en önemli sınamalardan biri olan Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili, yine Mecliste bulunan bir siyasi partinin teklifiyle bütün siyasi parti grupları bir araya gelerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına asla halel gelmemesi için Kıbrıs Türkünün haklarının korunması için bu örnek dayanışmayı gösterdi."

- "Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız"

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Kıran, "İçinde bulunduğumuz coğrafyada etrafımızda son derece çetrefilli, son derece çetin krizlerle karşı karşıyayız. Irak'a baktığınızda bir taraftan ülkedeki istikrarsızlık, diğer taraftan kuzeyden ülkemize yönelen terör tehdidi. Suriye'ye baktığınızda mülteci boyutu bir tarafa, kuzeyde Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru ve Türkiye'nin buna karşı tepkileri. Yemen'deki gelişmeler, işte Libya'da dün yaşanan saldırı, ateşkese rağmen. Mescid-i Aksa'da dün yaşanan hain hunharca saldırı..." diye konuştu.

- "Hem krizler ülkesiyiz hem fırsatlar ülkesiyiz"

Kıran, Türkiye'nin krizlerle dolu bir coğrafyada yaşadığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Dünyanın dört bir tarafında ülkemizi kuşatan bir ateş çemberiyle karşı karşıyayız. İfade ettiğim gibi krizlerle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu krizlerin bahşettiği fırsatlar da var. Hem krizler ülkesiyiz hem fırsatlar ülkesiyiz. Bu coğrafyanın bize bahşettiği krizleri fırsata dönüştürmenin yolu, esasen bu birlik ve beraberliğimizi, bu kenetlenmemizi her daim ilelebet devam ettirmek. Biz bu kenetlenmeyi sürdürdüğümüz müddetçe, Ordu'muzun her bir köşesinden başlayarak öncelikle yerel kalkınmaya, ardından ülkesel kalkınmaya, bölgesel kalkınmaya ve hepsinin de bir araya gelmesiyle bu küresel kalkınmaya öncülük etmiş oluruz."

Sahada ve masada güçlü bir demokrasi politikasını uygulamaya koyduklarını vurgulayan Kıran, Dışişleri Bakanlığı olarak her yıl geleneksel olarak Büyükelçiler Konferansı düzenlediklerini, bu yılki Büyükelçiler Konferansı'nın konusunun "Sahada ve masada güçlü diplomasi" olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinden "Dünya beşten büyüktür" düşüncesini bütün mazlum coğrafyalara yaydığını, oralarda yankılandırdığını ifade eden Kıran, "Bu sorumluluğu yerine getirmenin en önemli yolu da hem sahada hem masada güçlü olmak. O yüzden bir hafta boyunca Ankara'da dünyadaki bütün büyükelçilerimizle bir araya gelerek adeta bir kamp formatında ülkemizin dış siyasetini değerlendirdik ve önümüzdeki dönem yol haritamızı belirledik." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye Kaymakam Vekili ve İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kıran, daha sonra Fatsa ilçesine geçerek burada AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.



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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:19
  1. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
  2. Fatsa
  3. Ünye

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