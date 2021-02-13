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Aktüel Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta
Aktüel

Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta

Dışişleri, kaçırılan Mozart isimli gemideki 15 Türk vatandaşının, kurtarılmalarının ardından güvenli bir noktada bulunduklarını, sağlık kontrollerinin yapıldığını ve en yakın zamanda Nijerya'dan Türkiye'ye intikallerinin sağlanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:04:00 -
Dışişleri: 15 Türk denizci güvenli bir noktada bulunmakta

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olayın hemen akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat takip ederek ilgili tüm kurumların katılımıyla söz konusu 15 Türk vatandaşının kurtarılması için bir çalışma grubu kurulması talimatını verdiği, ilgili kurumların bölgedeki Türk büyükelçilikleri ile koordineli şekilde çalışmaya başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Bakanlığın başkanlığında ilgili kurumlardan oluşan bir heyetin 6 Şubat'ta Gabon'a giderek temaslara başladığı, gemi sahibi şirketin çalışmalarıyla koordineli şekilde Milli İstihbarat Teşkilatından bir ekibin de sahaya gönderildiği, böylece gelişmelerin anbean takip edilebildiği bildirildi.

Tüm kurumların etkin bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmasının ve gemi sahibi şirketin vatandaşların serbest bırakılması yönündeki yoğun çabalarının sonucunda bu hafta başından itibaren önemli ilerlemeler sağlanabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem sahada hem Türkiye'de yürütülen temas ve çalışmaların neticesinde bugün vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmıştır. Halihazırda 15 vatandaşımız güvenli bir noktada bulunmakta olup sağlık kontrolleri yapılmaktadır. Sayın Bakanımız vatandaşlarımızın ailelerinin tümüyle görüşmüştür. Vatandaşlarımızın en yakın zamanda Nijerya'dan ülkemize intikalleri sağlanacaktır."

Gine Körfezi'nde 23 Ocak'ta deniz haydutlarının Mozart gemisine saldırması sonucu 15 Türk vatandaşı kaçırılmış, bir Azerbaycan vatandaşı ise saldırı esnasında hayatını kaybetmişti.

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