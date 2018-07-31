Dışişler Bakanlığı'ndan şehitler için anma mesajı
Ermeni terör örgütü ASALA'nın 1980 yılında şehit ettiği Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen için Dışişleri Bakanlığı'ndan bir anma mesajı yayımladı.31 Temmuz 2018 Salı 09:58
Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terör örgütü ASALA'nın 31 Temmuz 1980'de şehit ettiği Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen için anma mesajı yayımladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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