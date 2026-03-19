Dışarıya niyet içeriye kısmet! Yurt dışına kaçarken yakalanan 5 FETÖ’cü mankurt tutuklandı

Edirne İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Edirne yolunda iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen B.A., Z.S., H.G, A.G., G.G. ve M.A. ile sürücü ve organizatörler H.E. ve T.D. yakalandı.

Yapılan incelemede B.A., Z.S., H.G, A.G., G.G. ve M.A. hakkında 'FETÖ/PDY' terör örgütüne üye olmak' suçundan dosyalar bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.G., B.A., Z.S., H.G. ve A.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, H.E., T.D. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.