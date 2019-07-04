Dış ticaretin 3’te 2’si denizden

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran,Türkiye’nin dış ticaretinde taşınan yük değeri olarak yüzde 61’lik kısmın deniz yoluyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya geldi. Kıran, moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak’ın üstlendiği programda Türkiye’deki denizcilik sektörü ve liman ticaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2018 yılı rakamlarına göre dünya ticaretini yüzde 83’ünün deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Kıran, bu oranın 2017 yılına göreyüzde 2’lik bir kayıp yaşadığını söyledi.

2019 yılı Ocak ayı verilerine dünya filosunun kapsamının 1.9 milyar tona ulaştığını ve Türkiye’nin bu alanda 28.5 milyon tonluk bir taşıma hacmi bulunduğunu söyleyerek, “Bu alanda dünyada 15’inci sıradayız” şeklinde bilgi verdi.

Dış ticaretin 3’te 2’si denizyoluyla yapılıyor

Türkiye’nin dış ticaretinin tonaj olarak yüzde 89’luk, taşınan yükün değeri olarak ise yüzde 61’lik kısmının deniz yoluyla yapıldığının altını çizen Kıran, “Bu, deniz taşımacılığının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu bir göstergesidir. Bu ülkeye gelen giden malların yüzde 89’u deniz yoluyla taşınmaktadır. Burada ne kadar güçlü olursak ödediğimiz bedel düşer ne kadar zayıf olursak o kadar artar” şeklinde konuştu.Kıran, söz konusu yüzde 89’luk taşımanın yüzde 11’inin Türk bayraklı gemiler tarafından yapıldığını da sözlerine ekledi.

“G20 sonrası piyasalar olumlu anlamda terse döndü”

Tamer Kıran, G20 Zirvesinin denizcilik sektörüne olumla yansımalar yaşattığını dile getirerek, “Piyasalar bir anda olumlu anlamda terse döndü. Beklenenden daha iyi açıklamalar geldi. Nazar değmesin böyle devam etsin diyoruz” dedi.

Deniz savunma sanayii

Türkiye’nin deniz savunma sanayi araçlarında son yıllarda atılım yaptığından bahseden Kıran, gelinen son durumun gelişerek devam etmesini dileklerini belirtti.Kıran inşası devam eden 11 askeri projenin bulunduğunu ve bu projelerin parasal değerlerinin 2 milyar dolar olarak saptadıklarını kaydetti.Kıran, ayrıca bu projelerin yurt dışından alınmasının daha pahalıya mal olacağını da ekledi.

“Denizcilik sektöründe kaynak ihtiyacı mevcut”

Kıra, denizcilik sektöründe kaynak ihtiyacıbulunduğunu vurguladı. Artık dünyada klasik finansman modellerinin ortadan kaybolduğunu söyleyen Kıran,“Yeni modeller gelişiyor. Önümüzdeki en büyük tehdit; bu yeni modellere alışmamız lazım, onlarla yaşamaya kendimizi adapte etmemiz gerekiyor.Bunlara ayak uyduranlar devam edecekler ayak uyduramayanlar yok olacaklar” ifadelerini kullandı.