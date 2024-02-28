Dış ticaret rakamları açıklandı
TÜİK Ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22,0 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat yüzde 22,0 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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