‘Dış Ticaret Meslek Liseleri’ açılıyor

Protokol ile ihracatçı firmalarda Dış Ticaret alanındaki nitelikli ve yetişmiş çalışan ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıklar ve TİM’in ortak çalışmasıyla belli okulların, “Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri” adıyla yeniden yapılandırıldığını söyledi. Pekcan, projenin ilk aşamasına İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir gibi ihracatta hareketli illerden başlayacakları bilgisini vererek, “Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda, şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimizle yola çıktık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve takip eden eğitim-öğretim yıllarıyla bu okullarımıza önemli bir talep olacağını ve öğrenci sayılarında hızlı bir artış göreceğimizi değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı. 81 ilde “İhracata İlk Adım Programı” ile dış satımı ülke geneline yaydıklarını anımsatan Pekcan, “Yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz dış ticaret meslek liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir” dedi.