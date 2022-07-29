Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat %20, ithalat %40,6 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artarak 125 milyar 866 milyon dolar, ithalat %40,6 artarak 177 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %15,7, ithalat %19,4 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2022 yılı Haziran ayında %15,7 artarak 18 milyar 895 milyon dolardan 21 milyar 856 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %19,4 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan 22 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziran ayında 416 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %17,5 artarak 44 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,1 oldu.

Dış ticaret açığı haziran ayında %184,5 arttı

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Haziran ayında %87,3 iken 2022 Haziran ayında %74,1'e geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde %142,7 arttı

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı %142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde %83,2 iken 2022 yılının aynı döneminde %71'e geriledi.

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,9 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta 2022 yılı Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %81,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta 2022 yılı Haziran ayında ara mallarının payı %81,5, sermaye mallarının payı %10,1 ve tüketim mallarının payı %8,4 oldu.

İthalatta 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %82,1, sermaye mallarının payı %10,3 ve tüketim mallarının payı %7,5 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 875 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 555 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 209 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 206 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 150 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 642 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 8 milyar 658 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 612 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 489 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 362 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,8'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Haziran ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 92 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 666 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 997 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 407 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 335 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,7'sini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 27 milyar 742 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 20 milyar 82 milyon dolar ile Çin, 11 milyar 499 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 583 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 746 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5, ithalat %0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %19, ithalat %40,3 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8'dir. Ocak-haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %8,5'tir. Ocak-haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %69,3'tür. Ocak-haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,5'tir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı haziran ayında 21 milyar 762 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre 2022 yılı Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 artarak 21 milyar 762 milyon dolar, ithalat %33,3 artarak 29 milyar 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı %138,3 artarak 3 milyar 112 milyon dolardan 7 milyar 417 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Haziran ayında %85,8 iken 2022 yılı Haziran ayında %74,6'ya geriledi.

İhracat 2022 yılı ocak-haziran döneminde 118 milyar 55 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,7 artarak 118 milyar 55 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı %130,1 artarak 21 milyar 762 milyon dolardan 50 milyar 82 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde %82 iken 2022 yılının aynı döneminde %70,2'ye geriledi.