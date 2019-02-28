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Dış ticaret istatistikleri (2)

AB'ye yapılan ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 6 milyar 762 milyon 321 bin dolara yükseldi- Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

28 Şubat 2019 Perşembe 10:37
Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak, 6 milyar 762 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak ayında yüzde 52,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 6 milyar 762 milyon 321 bin dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 289 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 937 milyon dolarla Birleşik Krallık, 783 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 709 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 462 milyon dolarla Çin, 1 milyar 199 milyon dolarla Almanya takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 965 milyon 94 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 220 milyon 451 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 850 milyon 814 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 609 milyon 433 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1 oldu.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 72,7 olarak kayıtlara geçti. Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,8 olarak hesaplandı.

- Genel ticaret sistemine göre dış ticaret

Genel ticaret sistemine göre ihracat ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Bu dönemde ithalat ise yüzde 27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86'yı buldu.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:37
  1. Dış ticaret istatistikleri
  2. ocak
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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