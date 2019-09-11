0553 313 94 23

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azaldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Temmuz’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Temmuz dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 azaldı


İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 7,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 azaldı.



İhracat miktar endeksi yüzde 12,1 arttı


İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,2, yakıtlarda yüzde 58 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 azaldı.



İthalat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı


İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 146,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 13,9 artarak, 2019 Temmuz ayında 167,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 166,9 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Haziran ayında 116,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,1 artarak, 2019 Temmuz ayında 124 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Temmuz ayında 136,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, 2019 Temmuz ayında 130,2 oldu.



Dış ticaret haddi 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Temmuz ayında 103,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,2 puan artarak, 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya ve Filistin arasında sanayi iş birliği
    1. Konya ve Filistin arasında sanayi iş..
    2. Kış sebzeleri metabolizmayı..
    3. Karabiga Belediyesinin temizlik araç..
    4. Göçmen kaçakçılığından gözaltına..
    5. Karaca'ya "Altın Baykuş" ödülü
    6. Hiperaktivite, çocukta 6 yaş sonrası..
    7. Kepez’in çocukları sporla büyüyor
    8. Futbolcu Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis..
    9. Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk..
    10. Belçika’da akıl almaz uygulama!..
    11. TEPSAM’dan kurtuluş mesajı
    12. Hindistan vatandaşlıktan..
    13. Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden..
    14. Van Büyükşehir eylül ayı meclis..
    15. Marmaris, Türkiye Rallisi'ne hazır
    16. Kütahya’da okullarda aşure ikramı
    17. Çineliler enişteleri Guidetti ile..
    18. Dışkı nakli bağırsak hastalıklarına..
    19. Simav’da ‘Güvenlik Toplantısı’
    20. Lüks otomobillerden panel hırsızlığı..
    21. Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi,..
    22. THY'den yeni uygulama! Resmen başlatıldı
    23. ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton..
    24. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    25. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    26. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    27. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    28. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    29. INERS’19 sona erdi
    30. Belediyeden sokak hayvanları için..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim