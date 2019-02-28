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Dış ticaret açığı yüzde 72,5 azaldı

İhracat yüzde 5,9 arttı, ithalat yüzde 27,2 azaldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
Dış ticaret açığı yüzde 72,5 azaldı

İhracat yüzde 5,9 arttı, ithalat yüzde 27,2 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı yüzde 72,5 azaldı

 

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84’e yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,4 arttı

 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27,1 azaldı.



İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırayı aldı

 

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Ocak ayında 1 milyar 289 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 937 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 783 milyon dolar ile İtalya takip etti. İthalatta ise Rusya 1 milyar 709 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 462 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 199 milyon dolar ile Almanya takip etti.



Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu

 

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1’dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,7’dir. Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,8’dir.



Genel ticaret sistemine göre ihracat 13 milyar 906 milyon dolar oldu

 

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 13 milyar 906 milyon dolar oldu. Ocak ayında ithalat ise yüzde 27,1 azalarak 16 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:20
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