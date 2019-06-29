0553 313 94 23

Dış ticaret açığı 15 yılın en düşüğünde

TÜİK'in verilerine göre, dış ticarette 11 milyar 641 milyon dolarla son 10 yılın en düşük 5 aylık açığı verilmiş oldu.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
Dış ticaret açığı 15 yılın en düşüğünde

İhracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren dış ticaret açığı son 12 ayda 31 milyar 488 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam Ağustos 2004’ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. Bu sonuçlarla yılın ilk 5 ayında ihracat 72 milyar 666 milyon dolar, ithalat 84 milyar 307 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece dış ticarette 11 milyar 641 milyon dolarla son 10 yılın en düşük 5 aylık açığı verilmiş oldu. Öte yandan son 12 aylık dış ticaret açığı da 31 milyar 488 milyon dolarla Ağustos 2004’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. dış ticaret açığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası başladı
    1. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    2. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    3. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    5. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    6. Kariyere KO-MEK Referansı
    7. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    8. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    9. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    10. Renault MAİS'e 4 ödül
    11. Onazi, Ünal Karaman’ın doğum gününü..
    12. TSK ve ÖSO katil rejime bomba yağdırdı
    13. Bilecik’te çatı yangını
    14. Galatasaray'dan yıldız oyuncuya:..
    15. Güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi..
    16. Erdoğan’dan Münbiç açıklaması, "Münbiç..
    17. Erdoğan’dan S-400 açıklaması "Teslimat..
    18. Spor kulüplerinin gözde kamp merkezi..
    19. Hedef 5 bin genç
    20. Dumlupınar Ağaçköy Şehitliği’nde bakım..
    21. İnanılmaz olay! Her gün demir direkler..
    22. Sudan cuntasına Siyonist cilası
    23. Dumlupınar’da Kent Konseyi Çalışma..
    24. Başkan Hüseyin Doğan: Mezarlıklar..
    25. Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık..
    26. Başkan Yılmaz: "Kadına değil, şiddete..
    27. Göztepe sol bek Marlon ile anlaşma..
    28. Emet KYK Yurdu gün sayıyor
    29. Erdoğan, “Türkiye’ye gönderilen 15..
    30. (Özel) Şişli’de sinir krizi geçiren..
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı