Diş teli tedavisi ne kadar sürer | Diş teli nasıl takılır?

Diş teli tedavisi dişlerine daha iyi bir görünüm vermek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Diş, Çene Bozukluğu sonucu dişlerde oluşan çapraşıklığı diş teli tedavisi ile düzeltilmekte. Diş telleri takılırken acı ya da ağrı oluyor mu? Diş teli tedavi sonunda nasıl sökülür? Diş teli ne kadar süre takılır? Diş teli varken dişler nasıl fırçalanmalıdır? Tel takılma işlemi nasıl oluyor? İşte diş teline ilişkin detaylar.

Ortodontik tedavilerle ilgili hastaların doğru bildiği yanlışlar var. Çapraşık dişlerin zamanla düzeleceği, diş telinin çürük ve leke oluşumuna neden olabileceği gibi pek çok bilgi hastalar tarafından yanlış biliniyor. Dişler ortodontik tedavi ile kuvvet uygulanmadığı sürece kendiliğinden düzelmeyecektir.

Diş teli tedavisi nasıl yapılır?

Bazı çocuklar büyüme ve gelişimin yönlendirildiği erken tedaviye ihtiyaç duyar. Büyüme ve gelişimin devam ettiği süreçte uygulanan bu tedavide çocuklara çeneleri doğru bir şekilde konumlanmasına yarayan özel yapım apareyler kullandırılır. Sonraki dönem tedavileri “tel” olarak tanımladığımız dişe yapıştırılan “braket” ile gerçekleştirilir. Braketler dişi tutar, bu braketlerin içinden geçen ve çok az kuvvet uygulayan teller aracılığıyla dişler yavaşça olması gereken yerlere doğru hareket ederler.

Ortodontist, dişlerinizin ve çeneninizin tedavi edilmesi gerektiğini ve gelecekte karşılaşabileceğiniz sorunları ortadan kaldırmak için diş teli kullanmanızı önerecektir. Dişlerin yamuk olması veya çenedeki şekil bozuklukları, tedavi nedeni olabilir.

Diş telleri takılırken acı duyulur mu?

Endişelenmeye gerek yok. Braketlerin ve ark tellerin takılırken canın acımaz. Yaklaşık yarım saate diş tellerin takılmış olacaktır. Diş tellerin takıldıktan sonraki ilk günlerde biraz garip hissedebilirsiniz ama kısa sürede alışacaksınız.

Tel takılma işlemi nasıl oluyor?

Önce çürükler temizleniyor, çekilmesi gereken diş varsa çekiliyor. Sonrası kolay, dişçi koltuğuna oturuyorsunuz ve ağzınıza elipse benzer bir şey takıyorlar. Acıtmıyor, sadece dudaklarınızı açık tutmak için.

Diş teli ne kadar süre takılır?

Tedavi süresi her hastanın ortodontik problemine göre değişir. Tedavi genellikle 8 aydan 30 aya kadar sürebilir. Bir kişinin tel takma süresi ortalama 18–24 ay kadardır.

Diş teli varken dişler nasıl fırçalanmalıdır?

Ortodonti tedavisi görenler diş tellerine zarar vermemek için kesinlikle yumuşak uçlu, küçük başlı ve düz diş fırçası kullanmalıdır.