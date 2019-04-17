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Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, diş teli olanlarda ağız bakımında dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:24
Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, diş teli olanlarda ağız bakımında dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Diş Hekimi Zafer Kazak, "Zorlu bir tedavi süreci olan diş teli tedavisinde yemek yerken dikkat edilecek hususların yanında bir de ağız bakımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler vardır. Diş telinin temizliği, çürük ve iltihaplarla oluşabilecek problemlerden kaçınmak için önemlidir. Diş teli bakımı yaparken en önemli konu dişin nasıl ve hangi fırça ile fırçalanacağıdır. Diş teline sahip olan kişiler düzenli bir şekilde ve doğru fırça ile bu işlemi gerçekleştirmeliler. Aksine dikkat etmez ve fırçalamaktan kaçınırlarsa, temizlenmeyen dişlerde bakteriler braketler etrafına yerleşir, birikir ve diş taşlarına sebep olur" dedi.


Bundan dolayı yanlarında daima diş fırçası bulundurmalarının gerekli olduğunu ifade eden Dt. Kazak, "Diş teli olanların ağız bakımlarını dört dörtlük yapmaları tedavilerinin sürecini de hızlandıracaktır. Diş teli takanların, diş teli ile diş ve diş eti arasında daha fazla besin artığı birikebilir. Örneğin içten takılan bir teli temizlemek için diş arası fırça kullanmak gerekiyor, iki bu iş için özel olarak hazırlanmış olan oluklu fırça kullanarak temizlik yapmak gerekiyor. Aradan geçen telleri de diş arası küçük fırçalar kullanarak temizlemek çok önemlidir. Diş teli temizliğinde önerilen fırçalar genellikle çok lifli, braketlere zarar vermeyecek türden fırçalardır. Bu fırçalar braketlerin arasına girerek temizliği kolaylaştırırlar. Sert fırçalar bu noktada çok yanlış bir tercihtir. Sert fırça kullanımı braketlerin kırılmasına yol açabilir" diye konuştu.


Diş tellerinin arasına ulaşabilen ince fırçanın ise ara yüz fırçası olduğunu kaydeden Dt. Kazak, "Braketlerin ve tellerin aralarına normal fırçaların ulaşamadığı yerlere bu ince fırça ile ulaşmak mümkündür. Diş teli temizliğinde bir diğer husus da fluoridli macun kullanımıdır. Fluoridli macun dişleri güçlendirme özelliğine sahiptir. Fırçalama süresi en az 4-5 dakika aralığında olmalıdır. Macunun yanı sıra ağız bakım suları ile gargara yapılarak da temizliği yukarıya taşımak mümkündür. Ağız bakımını yaparken unutulmaması gereken bir şey de diş ipi kullanımıdır. Günde en az bir defa braketlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olan özel bir ucu sert diş ipinden kullanılmalıdır. Ayrıca diş teline ve brakete zarar verecek; sert kabuklu yiyecekler, karamelli yapışkan şekerli yiyecekler vb.den uzak durulması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:24
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