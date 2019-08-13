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Diş teli kullananlar ağız bakımında hangi hususlara dikkat etmeli?

Diş teli ve diş lastiği kullananlar ağız bakımları için hangi noktalara dikkat etmelidir?

13 Ağustos 2019 Salı 11:02
Diş teli kullananlar ağız bakımında hangi hususlara dikkat etmeli?

Diş ve ağız bakımı hijyeni küçük yaşta elde edilmesi gereken önemli bir alışkanlıktır. Şayet diş teli ve diş lastiği gibi tedavi ürünleri kullanıyorsanız; ağız bakımınıza daha fazla önem göstermelisiniz.

Günde üç kez

Mutlaka günde üç kez dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. er bir diş fırçalama seansınız en az iki dakika sürmeli. Plakları en iyi şekilde temizlemek ve diş çürümesine karşı önlem almak için florür içeren diş macunlarını tercih etmenizi öneririz. Orta sertlikte bir diş fırçası diş teli kullananlar için ideal. Mümkünse, elektrikli diş fırçaları kullanın. Unutmayın, diş teliniz olduğu için diş fırçanız olduğundan daha çabuk yıpranır. Bu nedenle sık sık fırçanızı değiştirmelisiniz.

Alışkanlık edinin

İnterdental fırçalar diş aralarını temizlemek için kullanılan ince uçlu, küçük diş fırçalarıdır. Normal fırçaların ulaşamadıkları bölgelere ulaşarak, diş aralarını ve tel çevrelerini en iyi şekilde temizlemenize yardımcı olurlar. Dişlerinizi, normal bir diş fırçasıyla fırçalamadan önce interdental diş fırçanızla fırçalayın. Dişlerinizin arasında kalan büyük parçaları kolaylıkla çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Dişi ipi önemli

Diş ipinin faydaları saymakla bitmez. Diş ipleri, normal fırçaların ve interdental fırçaların ulaşamadığı yerlere girerek diş tellerinin kenarlarını temizlemeye yardımcı olur. Diş telleri, diş ipi kullanmanızı zorlaştırabilir. Fakat inanın buna değecek.

Bakım suyu faktörü

Diş teli bakımı için diş fırçalama ve diş ipi rutininden sonra oluşabilecek diş eti iltihaplarını önlemek için ağız bakım suyunu kullanmayı ihmal etmeyin. Diş teli nedeniyle oluşabilecek küçük tahrişleri azaltmak için ağzınızı bu suyla dikkatlice çalkalayın.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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