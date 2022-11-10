Diş tatili moda oldu! Türkiye ilk 10’da!

Yeni Akit Ankara

Sağlıklı yaşam için hizmet sunan her türlü turizm hareketi sağlık turizmi olarak kabul edilmekte. Sağlık Turizmi, turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılmasına katkıda bulunan önemli bir sektör. Ayrıca bu hizmeti veren ülkelerin ekonomisinde ve istihdam yaratma hususunda önemli yer tutmakta. Türkiye, coğrafi konumu, sağlık kuruluşları, eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleriyle sağlık turizmi açısından oldukça elverişli bir ülke. Bu anlamda dünyanın 10 gözde ülkesi arasında yer alıyor.

Sağlık Turizminde En Çekici Rota: Muğla

Muğla, turizm şehri olması, doğal ve tarihi dokusu, kaliteli sağlık hizmetlerini daha ekonomik sunması ile sağlık turizmi için oldukça çekici bir rota konumuna geldi. Muğla bu alanda en çok tercih edilen yeni rotalardan biri oldu.

Diş, Saç Ekimi, Estetik, Botoks Açık Ara Önde!

Muğla’ya gerçekleşen sağlık turizminde diş, estetik, saç ekimi, botoks ve dolgu gibi konular ön plana çıktığı belirtildi. Türkiye genelinde de bu operasyonlar yabancılar için ilk sırayı alıyor.

Antik Çağlardan Bugüne Şifa Merkezi Muğla

Muhteşem doğası, mükemmel iklimi, şifa veren havasıyla, şifalı bitkileriyle antik çağlardan bugüne insanlığa sağlık ve şifa sunan Muğla’nın Sağlık Turizminin değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla’da 44 Kuruluş Sağlık Turizmi Hizmeti Veriyor

Muğla’daki mevcut Sağlık Turizmi altyapısı hakkında Dr. Ecz. Sabiha Alper tarafından sunum yapıldı. Muğla’da Sağlık Turizmi yetki belgesine sahip 5 Kamu Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8 Özel Hastane, 17 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 9 Muayenehane, 1 Tıp Merkezi ve 4 Aracı Kurum olmak üzere toplam 44 sağlık kuruluşu olduğu, 2021 yılında 22 olan Sağlık turizmi yetki belgesine sahip kurum ve kuruluş sayısının yapılan çalışmalarla 44’e ulaştığı yıl sonuna kadar 48’e ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.