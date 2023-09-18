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Kadın - Aile Diş tartarı için bitkisel çözüm: Diş sararması nasıl geçer? Doğru kılavuzu gerçekten acayip işe yarıyor!
Kadın - Aile

Diş tartarı için bitkisel çözüm: Diş sararması nasıl geçer? Doğru kılavuzu gerçekten acayip işe yarıyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 23:23:00 - 2023-09-18 23:53:18
Diş tartarı için bitkisel çözüm: Diş sararması nasıl geçer? Doğru kılavuzu gerçekten acayip işe yarıyor!

Diş tartarı bitkisel çözüm Diş sararması nasıl geçer : Bu doğal çözüm ile diş tartarları ve dişte oluşan sararmalar yok olacak, dişleriniz eski sağlığına kavuşacak

Her gün bir hindistancevizi yağı ile diş çürüğüne ve tartar oluşumuna çözüm bulabilirsiniz. Üstelik diş macunundan daha etkili bir doğal yöntem.

Hindistancevizi yağında bulunan bileşenler antibakteriyel ve antimikrobiyal özelikleri ile ağız boşluklarına kadar temas eder ve ağız için komple temizlik yapar. Ayrıca şekerli gıdalarda bulunan Candida Albicans maddesi yani diş çürümesinde en etkili maddeye karşı da oldukça etkilidir.

Diş tartarı bitkisel çözüm Diş sararması nasıl geçer?

7 çorba kaşığı hindistancevizi yağı

7 yemek kaşığı karbonat

1 buçuk çay kaşığı stevia
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Hoşunuza giden damak zevkinize bağlı gıda esansı kullanabilirsiniz 30 damla kadar

Yapılışı: Malzemeleri küçük bir kapta karıştırın, sonra karışımı bir cam kaba dökün ve normal bir diş macunu yerine bu karışımı kullanın. Karışımı düzenli olarak kullanın ve diş tartarı, diş sarılığı gibi temel sorunlardan kurtulun. Üstelik doğal ve ev yapımı.

Limonla dişleri beyazlatmak ve doğal bir görünüme sahip olmak mümkün.

Herkes bembeyaz dişlere bembeyaz gülümsemelere sahip olmak ister. Pek çok insan bunun için çok sayıda ürün kullanıyor fakat istenilen sonuçlara çoğu zaman ulaşılamıyor. Size önerimiz limon ve karbonat ile dişlerinizi beyazlatmayı mutlaka denemelisiniz.

Aklınızda bulunsun Bu yöntem hem ucuz hem de sağlıklı…

Limonla dişleri beyazlatmak için gerekli Malzemeler

– Karbonat

– 1 limon.

Limonla dişleri beyazlatmak nasıl yapılır

1- Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat koyun.

2- Bir çorba kaşığı limon suyu hazırlayın.

3- Bir kapta karbonat ve limon suyunu karıştırın.

4- Küçük bir peçete ile karışımı dişinize uygulayın.

5- Karışımı 2 dakika dişinizde bekletin.

6- Dişlerinizi su ile durulayın.

Not: Diş eti hassasiyeti olan kişilerde kanama yapabilir.

Çok sık kullanımı diş aşındırmasına neden olacağından ayda bir gibi periyotlarda kullanımı daha uygundur.

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