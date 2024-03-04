  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Ali Rıza Öztürk ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi

4 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

4 Mart 1975: Bekir Hâki Yener'in vefatı (İstanbul Müftüsü)

Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

Bunağın yardımcısından beslemesine Gazze çağrısı

Tüm okullarda tatil süresi değişiyor! Türkiye'yi ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kararlar

Eski ABD Başkanı Trump adım adım geliyor! Bir seçim daha... Yüzde 85 oranla lider

O şirket ilan etti! 10 milyarı dolar değerinde aldığı sertifika ile Türkiye'de bir ilki yaptı... Çok konuşulacak hamle

23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber
Gündem Dış siyasette Erdoğan rüzgârı
Gündem

Dış siyasette Erdoğan rüzgârı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:15:00 -
Dış siyasette Erdoğan rüzgârı

Mandacı zihniyetin “yalnızlaşıyoruz” algısına rağmen, Türkiye’nin, Başkan Erdoğan döneminde hem Esed’in barbarlığını, hem Gazze’yi kana bulayan Netanyahu’nun zulmüne güçlü tepki verirken, Rusya-Ukrayna savaşında arabuculuk yaptığına dikkat çeken analistler, “Güçlü devlet geleneğimizle, gelecek 100 yıla damga vuracağız” görüşünü dile getirdiler.

Buğra Kardan  İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mekik diplomasisi uygulayan Türkiye, “Yalnız ülke” iddiasını boşa çıkarıyor. “Dünya beşten büyüktür” anlayışıyla savaşlarla, katliamlarla pençeleşen ülkelere ve halklara ümit olan Erdoğan’ın aktif dış siyaseti göğüs kabartıyor. Suriye’de ve Gazze’de devam eden katliamları durdurmak için elinden geleni yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı hamlelerde bulunuyor. Esed ve katil Netanyahu’nun kanlı eylemlerini önleme girişimlerine kararlılıkla devam eden Erdoğan, diplomasi dehası olarak görülüyor. Bölgede hayatı normale döndürmeye, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmeyi odağa alan Başkan Erdoğan’a övgüler geliyor.

Lavrov’dan övgü

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Erdoğan’ın devletlerin uluslararası sorumluluklara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda yeni bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Bölgede beliren yeni durum Lavrov’un haklılığını ortaya koydu. Türkiye, mazlumlar için güvenli liman, adil dünyaya açılan oldu. Türkiye’yi Avrupa’nın uydusu yapmaya yeltenen mandacı zihniyete inat Selçuklu ve Osmanlı’dan ilham alarak proaktif dış siyaset yürüten Erdoğan, Ankara’yı diplomasi merkezi hâline getirdi. İsrail-Filistin savaşında haklının yanında yer alan ve Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolü oynayan Türkiye, tehditlere aldırış etmeden alternatif enerji arayışına devam etti. Mavi Vatan doktriniyle İsrail, ABD, Yunanistan, BAE ve Mısır gibi ülkelere hiza verdi.

Tam bağımsız Türkiye

Araştırmacı Murat Akan, akit’e yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “AK Parti döneminde proaktif dış politika izlenmeye başladı. Önce edilgen bir politika vardı. Her şey Amerika’nın tavrına bağlıydı. Washington’ın ne dediği önemliydi. Oradan gelecek talimata göre bir adım atılırdı ya da atılmazdı. Erdoğan’la özgün ve milli politikaya geçildi. Erdoğan’dan evvel Türkiye, iç sorunlarıyla meşgul ediliyordu. Türkiye’nin kendi dertleriyle boğuşması, dışarıda olanlara değinmemesi amaçlanıyordu. PKK piyon olarak kullanılıyordu. Erdoğan’la savunma hattı Türkiye dışına çekildi. Dışarıda elde edilen kazanımlar üzerine pazarlıklara girişildi. Ülkemiz, Mavi Vatan’da öne çıktı. Afrika’da yatırımlar devreye soktu. Bakın, Mısır’da darbe oldu. Bu darbe Türkiye’ye de karşı oldu. Çünkü Mursi zamanında Mısır’la müşterek projeler üretilmesi hedefleniyordu. Her şey net. Ankara-Washington hattında neden gerilim çıktı? Çünkü Türkiye, Erdoğan’la dış politikada bağımsızlaşmaya yöneldi. Türkiye’nin ağırlığını, itibarını arttırmak hiç kolay olmadı. Afrika’da yerimizi yeni yeni alıyoruz. Somali’nin balıklarını biz çıkaracağız. Cibuti’de güzel yatırımlarımız olacak. Hakikaten Erdoğan’ın ülkemize kattıkları inkâr edilemez. Erdoğan’ın Anadolu’ya hapsolmuş Türkiye’yi dünyaya açtığı görmezden gelinemez. Daha önce PKK, Türkiye’nin içinde eylemler yapıyordu. Şu anda yapamıyor? Çünkü savunma hatları Anadolu’dan Irak ve Suriye’ye nakledildi. Bu ülkelerde de terörle mücadele edilir oldu.

Bölgenin süper gücü

“Türkiye, bölgede süper güç oluyor. Bunu proaktif dış politikayla yapıyor. Türkiye’nin diplomaside kat ettiği aşamayı Rusya, Amerika, Avrupa da müşahede ediyor, ciddiye alıyor. Zira Türkiye’nin yer almadığı proje, çözmediği sorun yok. Ortadoğu bizim için çok önemli. Erdoğan, İsrail’in zulmünü dünyaya haykırıyor. BM’yi tedbir almaya çağırıyor. Bu nedenle ABD tedirgin oluyor. PYD’ye silahları boşuna vermiyorlar. Muhalefetin ‘Yalnızlaşıyoruz’ söyleminin karşılığı yok. Bir dönem dargın olduğumuz BAE ve Mısır’la da münasebetlerimiz iyi. Öbür yandan artık kimse, ‘Bizim Suriye’de veya Libya’da ne işimiz var’ diyemez. Bakın proaktif politikamızın meyveleri Libya’da toplandı. Türkiye, BM’nin desteklediği gücü iktidarda tuttu. Türkiye doğru yolda, karşımızda 100 yıla damga vuracak bir politikalar var.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O isimden, Erdoğan’la ilgili birilerini deliye döndürecek itiraflar! Ha bu da size kapak olsun
O isimden, Erdoğan’la ilgili birilerini deliye döndürecek itiraflar! Ha bu da size kapak olsun

Dünya

O isimden, Erdoğan’la ilgili birilerini deliye döndürecek itiraflar! Ha bu da size kapak olsun

Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı! O detay olay oldu
Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı! O detay olay oldu

Gündem

Aziz Yıldırım’ın Erdoğan fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe maçını izlerken paylaştı! O detay olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize en büyük müjdemiz bu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verilmiş sadakası varmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23