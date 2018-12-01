Diş sağlığı çocuklarda temel sorun

Ağız ve diş sağlığı bozuk olan kimsenin başka nice sağlık sorunuyla karşılaşmasında hayret edilecek bir taraf bulunmamaktadır.

Bu sebeple diş sağlığı sadece yetişkinler için değil, çocuklar için öncelikli konudur.

Kaldı ki, çocuklar ağız ve diş sağlığına gayet tabii yetişkinler kadar dikkat edememektedir. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynin tutumu çocuğu diş fırçalamaya yönelten önemli sebepler arasındadır. Genellikle annelerin yaptığı bazı hatalar vardır. Bunlar biberonu veya emziği şeker, reçel ve bunun gibi gıdalara batırmak suretiyle çocuklara vermektedirler. Bir diğer hata ise uyku aralarında çocuklara meyve suyu veya şekerli süt vermek. Bunlar çocukların dişlerindeki gelişimine büyük ölçüde olumsuz etki eden davranışlar.. Bunun ardından beslenme düzensizliği yüzünden çocuğunuzun ağzında çürükler ve ağrılar baş göstermeye başlayacaktır.

Çocuklar 6 aylık olduktan sonra anne sütü dışında diğer gıdalar da tüketmeye başlar. Sonra çocuklarda dişler çıkmaya başlar. Bu çıkan dişlerin hepsinin birer kökü, sinirleri ve kan damarları bulunmaktadır.

Eğer dişlerde sinir olmasaydı diş çürükleri ve bunların verdiği ağrıları duymayabilirdik. Bunun yanında dişler kırılsa dökülse bile bunları da anlamayabilirdik.



Oysa..

Dişler sadece öğütücülük ve kesicilik görevi görmemektedir. Çocukların çiğnediği veya yediği bir şeyin sertliğini ölçer ve onu adeta ikaz eder. Bu uyarı bu sinir uçları vasıtasıyla gerçekleşir.

Diş hekimine gitmek artık korkmayı gerektirmiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle diş muayenelerinin donanımları, gelişmiş cihazlar, gelişmiş röntgen teknikleri, ağız içine bakılabilen kameralar eski dönemlerde olmayan imkanlardı. Eskiden uygulanan tedavi yöntemleri dişçi korkusuna sebebiyet vermiş olabilir.

Genellikle hastalarda görülen fiziksel etkiler mide bulantısı ve kalp çarpıntısıdır. Diş hekimleri bu gibi durumları kolaylıkla fark eder ve müdahalede bulunurlar.