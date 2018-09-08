Diş lekesini hangi yiyecekler yapıyor?

Dişlerin mine ve dentin tabakasında oluşan yediğimiz ve içtiğimiz besinlerden kaynaklanan ayrıca tedavi sürecinde kullanılan antibiyotiklerden de oluşabilen lekelerdir. Diş lekeleri kişiyi görünüm açısından rahatsız edicidir. Fakat kısa süreli tedavi işlemleri sayesinde kolaylıkla temizlenebilir.

Bazı çocuklarda da tükrük yapısı böyle lekelere sebep olabiliyor. Elma, armut gibi kabuklu meyvaları ısırarak yemesi, sık sık diş fırçalaması, sakız çiğnenmesi, yardımcı olabiliyor.

Hemen hemen birçok kişinin rahatsız olduğu diş lekeleri yediğimiz yiyecek ve içeceklerden kaynaklanıyor.



Soda ve kola: İçecekler içerdikleri yoğun asit sebebi ile diş minesinde leke yaparlar.

Enerji içecekleri ve hazır gıdalarda bulunan gıda boyaları da leke oluşumunu hızlandırır.

Kahve ve çay: Çay ve kahve ülkemizde oldukça tüketilen bir içecek fakat içerdikleri kafein ve doğal renklendiriciler sebebi ile dişlerde leke bırakır.