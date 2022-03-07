Diş hekimlerinden yetimlere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye dâhil 50 ülkede 126 binden fazla yetim çocuğu her ay düzenli olarak destekliyor. Bağışçıların yardımları sayesinde yürütülen projeye, İstanbul’da bulunan özel bir diş kliniği de “Güzel Şeylerin Parçası Olun” sloganı ile destek veriyor. Diş hekimleri, çalışanlar ve hastaların katkılarıyla 10 adet yetim sponsorluğuna başlayan klinik, 2022 yılı sonunda ise 100 yetime sponsor olmayı hedefliyor.

Telefonlar sarj oldukça yetimler destekleniyor

Klinikte ayrıca, geliri yine yetim çocuklar yararına kullanılmak üzere sarj otomatları kuruldu. Kliniğe gelen hastalar ve hasta yakınları, sarj otomatlarında telefonlarını 2 lira karşılığında sarj ediyor ve buradan sağlanan gelir de İHH aracılığıyla yetim çocuklara gönderiliyor.





10 yetim çocuğa sponsor oldular

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gül Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. İlhan Ocak, “Güzel şeylerin parçası olun” sloganıyla yardım çalışması başlattıklarını belirtti. Ocak, “Polikliniğimizde uzun yıllardır bulunan İHH kumbaramızı her ay belirli günlerde Kartal Temsilciliğine götürerek bağışımızı yapıyorduk. Bu çalışmayı geliştirmek ve hastalarımızı da bu hayır çalışmasına katmak düşüncesiyle özel büyük bir kumbara yaptırdık. Bismillah diyerek 10 yetim çocuğumuzun sponsorluğuna başladık” ifadelerini kullandı.

Kliniğe sarjmatikler de kurulduğunu aktaran İlhan Ocak, “Sarj edilmek üzere takılan her telefon için ödenen ücretler yetimler yararına kullanılıyor. Elhamdülillah ilgi görmeye başladı. Hastalarımızda da bu farkındalığın artmasını sağlamak amacıyla yetim yavrularımızın bilgilerini, fotoğraflarını da polikliniğimizin en görünür yerlerine astık” diye konuştu.





Yetim çocuklara destek olmak için

İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 150 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “YETIM” yazarak projeye destek olabiliyor.