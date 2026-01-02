  • İSTANBUL
Diş hastalarına randevu müjdesi! Selçuk Üniversitesi kapılarını açtı: Sıra bekleme devri bitti, ilk muayeneler artık doğrudan yapılıyor
Diş hastalarına randevu müjdesi! Selçuk Üniversitesi kapılarını açtı: Sıra bekleme devri bitti, ilk muayeneler artık doğrudan yapılıyor

Diş hastalarına randevu müjdesi! Selçuk Üniversitesi kapılarını açtı: Sıra bekleme devri bitti, ilk muayeneler artık doğrudan yapılıyor

Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, hastaların tedaviye erişimini hızlandıracak devrim niteliğinde bir karara imza attı. Fakülte yönetimi, hastaların en çok zorlandığı süreçlerden biri olan ilk başvuru ve muayene aşamasındaki randevu şartını tamamen kaldırdı.

1987 yılında kurulan ve 1988 yılında 44 öğrenciyle hasta ve eğitim faaliyetlerine başlayan Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bugün 3 bloktan oluşan 12 bin metrekarelik kapalı alanıyla Konya ve çevresine sağlık güvencesi sunuyor. Fakültede diş hekimliğine özgü 8 ana bilim dalında hem eğitim hem de sağlık hizmetleri yürütülüyor. Fakültede ayda ortalama 524 ameliyat gerçekleştirilirken 2025 yılında yapılan ameliyat sayısı yaklaşık 6 bin 300’e ulaştı.

Fakültenin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalında ise hastalara randevusuz ilk muayene imkanı sunulmaya başlandı. Teşhislerin gelişmiş görüntüleme teknikleriyle yapıldığını ifade eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Tosun, "Hastalarımızın muayeneleri röntgen ve dental tomografi ile gerçekleştiriliyor. Ardından öncelik sırasına göre planlanmış tedavi kartı düzenleniyor. Hastalarımız bu kartla diğer ana bilim dallarından randevularını alarak tedavilerine devam edebiliyor" dedi.

 

Protetik ve restoratif tedavilerde modern teknolojilerle hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Tosun, "Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalımız, 15 ve üzeri yaş grubu hastalarımıza hizmet vermekte. 0-15 yaş grubu ise Çocuk Diş Hekimliği olarak isimlendirilen ana bilim dalımızdan hizmet almakta. İleri Uygulamalar Kliniğimizde 65 yaş üstü hastalarımıza, engelli hastalarımıza ve akademik personelimize hizmet vermekteyiz. Fakültemizin dışa açılan bir diğer kapısı da ek bina olarak isimlendirdiğimiz Yazır Bölgesi’nde bulunan kliniğimizdir" diye konuştu.

Dijital diş hekimliği uygulamalarını yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Tosun, "Entegre kliniği olarak isimlendirdiğimiz kliniğimiz, 5. dönem öğrencilerimizin çalışma imkanı bulduğu kliniktir. Bu klinikte öğrencilerimiz hastaların ilk muayenesini, restoratif işlemlerini, kanal tedavilerini ve protetik işlemlerini tamamlayarak iyi bir eğitim almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

