Dış güçlerin içimizdeki uşağı Murat Yetkin tehdide kalkıştı! Erdoğan’ın çetelesi dünya başkentlerinde tutuluyormuş...

Murat Yetkin, İslam ülkeleri arasında katil İsrail'e teröristlik yaptığını söyleyebilen tek lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdide kalkıştı.

Katil İsrail ve mücahid Hamas arasında varılan geçici ateşkes ve rehinelerin serbest kalması ile ilgili anlaşmayı Yetkin Report'taki köşesine taşıyan Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert tutumunu hedefe koydu.

"Bırakın siyasi ilişkileri, birbiriyle dargın iki kişiyi barıştırmak için dahi ikisiyle de rahat konuşabilen birileri gerekir" diyen Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis ve Abdülfettah es- Sisi gibi isimlerle artık görüştüğünü öne sürerek, şu tehdidi savurdu:

"Erdoğan diplomasisinin bu U-dönüşlerinin çetelesi emin olun dünya başkentlerinde tutuluyor"