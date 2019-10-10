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Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti şişkinliği olarak da adlandırılan şişmiş diş etleri genellikle tahriş edici, hassas veya ağrılıdır. Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken diş etleriniz daha kolay kanar. Diş etindeki bu hassasiyet ve ağrı yaşamı oldukça etkiler. Peki, Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi gelir?

10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti şişkinliği olarak da adlandırılan şişmiş diş etleri genellikle tahriş edici, hassas veya ağrılıdır. Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken diş etleriniz daha kolay kanar. Diş etindeki bu hassasiyet ve ağrı yaşamı oldukça etkiler. Peki, Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi gelir?

Diş etinde şişme neden olur?

Bakımlı diş etleri pembe bir görünüme sahipken, güçsüz diş etleri kırmızı ve şiş bir görünümde olurlar. Bu genelde diş eti sorunlarının erken belirtilerinden biridir ve bu nedenle daha kötü sonuçlara yol açabileceği için en kısa sürede diş hekimine danışmak önemlidir.

Diş etinde şişmenin en yaygın nedeni dişler etrafında, üstünde ve arasında plakların birikmesidir. Plaklar karbonhidrat (şekerler ve nişastalar) içeren yiyecek parçacıklarının ağızda kalmasına izin verildiğinde oluşma eğilimi gösterir.

Plakların temizlenmemesi (çoğunlukla fırçalama ile), diş civarında diş etinde şişmeye yol açabilir. Bu durum nihayetinde dişi tutan diş eti çukuruna yayılabilir ve daha ciddi problemlere yol açabilir.

Diş eti şişmesi ve ağrısına ne iyi gelir?

Diş eti hastalıklarının önlenmesin de en önemli görev kişiye düşmektedir. Diş eti hastalıkalrını önlemek için kişinin günlk ağız bakımını yapması gerekmektedir. Günlük ağız bakımı dişlerde oluşan bakteri plağını önleyeceğinden diş taşı oluşumu ve diş eti hastalıkları önlenebilir. Ayrıca düzenli aralıklarla diş hekimimne görünmek de çok önemlidir.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:01
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  8. diş eti şişmesine ne iyi gelir
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