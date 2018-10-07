Diş eti hastalıklarından korunmak için...

Diş plâğı; bakterilerden, diş etinin ölmüş hücrelerinden, tükürükteki bazı maddelerden ve bir miktar da yiyecek artıklarından oluşan yumuşak birikintilerdir. Diş plâğı, özellikle diş ile diş etinin birleştiği diş yüzeyinde olmak üzere ağızdaki protezler gibi diğer bütün sert yüzeylere yapışır. Diş plâğının bir gramında, ortalama 500 farklı türden oluşan yaklaşık 200 milyar bakteri bulunur. Eğer ağız bakımı yapılmazsa, bu bakterilerin sayısı 24 saatlik sürede 100 ile 1.000 kat artar ve 1-2 gün sonra dişlerin üzerinde grimsi veya sarımsı diş plâğı görülmeye başlanır.

Sağlıklı bir ağızda birçok bakteri vardır. Ancak bunlar yaratılış hikmetine uygun olarak belli bir denge içerisinde, normal şartlarda hastalık oluşturmaz. Diş bakımı yapılmadığında, özellikle hastalık oluşturacak olan zararlı bakteriler inanılmaz hızla artarak diş plâğı oluşturur. Halbuki ağzımızın içinde bulunan 500 farklı bakterinin sadece 10 türü diş eti hastalığı yapan zararlılardandır. Sağlıklı ağız ve diş bakımında bunlar asla zararlı olmazlar. Çoğalmak için gerekli besin ve enerji kaynağı olarak vücut sıvısı ve tükürük içindeki bazı maddeleri kullanırlar. Dişler arasındaki yemek artıklarının yanı sıra, asıl tükürük içindeki enzimlerle açığa çıkan metabolik ürünlerden beslenirler. Onun için yemek sonrası dişlerin fırçalanması, temizlenmesi önemlidir.

Zararlı bakterileri etkin hale getirenler:

● Ağız bakımının kötü olması.

● Genetik bir yatkınlık.



● Sigara.

● İlaç kullanımı; doğum kontrol hapları, anti-depresanlar, kalp ilaçları.

● Hormonal değişiklikler; hamilelik, puberte, menapoz, mensturasyon gibi hormonal değişikliklerde dişeti hastalığına yatkınlık artar.

● Stres. Araştırmalar göstermiştir ki periodontal hastalıklar da dahil olmak üzere stres vücudun enfeksiyonla mücadelesini zorlaştırmaktadır.

● Diş sıkmak ve uykuda gıcırdatmak. Mutlaka gece plağı takılarak bunun durdurulması gerekir.

● Kötü beslenme.

● Diyabet, şeker hastalığı.

● Kötü yapılmış kuron köprü ve dolgular..