Diş çürümelerinin yüzde 85'i aşırı şeker! Çürük diş ağrısına ne iyi gelir?

Teknolojiyle birlikte toplumda endüstriyel gıdaların tüketimi artış gösterirken, uzmanı bunun toplumun yüzde 85’inde diş çürümelerine sebep olduğunu söyledi. Diş Hekimi Ramazan Ablay, “Özellikle yumuşak karbonhidrat bulunduran yiyecekler, besinler, aşırı şeker bulunduran bütün besinler diş çürüğüne sebep olmaktadır” dedi.

Toplumda endüstriyel gıdaların tüketimi artış gösterirken, diş sorunlarında artışlar beraberinde geldi. Ağız ortamında bulunan mikroorganizmaların şekeri metabolize etmesi sonucu açığa çıkan asidin diş minesinin aşınmasına neden olduğunu belirten Diş Hekimi Ramazan Ablay, diş çürüğüne neden olan yiyeceklerin özellikle yumuşak karbonhidrat bulunduran yiyecekler cd aşırı şeker barındıran besinler olduğunu söyledi. Aşırı şeker tüketimi ve çikolata, yumuşak karbonhidratlı besinlerin diş çürüğünü tetiklediğinin altını çizen Ablay, “Diş çürüğü Neolitik Çağ'da oranı çok daha az olmakla, yüzde 15 oranında görülmesine rağmen şu an günümüz modern toplumunda yüzde 85'e kadar çıkmaktadır. Diş çürüğünün kronik ve bulaşıcı bir hastalık olduğu, tıp literatürüne bu şekilde geçtiği bilgilerimiz içerisindedir" dedi.

"Şu anki diş çürümelerinin tamamı endüstriyel gıdalardan kaynaklanıyor"

21'inci yüzyılda diş çürüğünün bu kadar artmasının sebebinin yüksek oranda yumuşak karbonhidratlar ve şekere olan rağbetin artması olduğuna vurgu yapan Ablay, "Şu anki literatüre göre günde en az iki kez fırçalamamız gerekmektedir. Bunun dışında beslenme şeklimizi değiştirip doğala daha çok yatkın şekilde beslenmemiz gerekiyor. Ağızda otuz dakikadan fazla kalan yumuşak besin bakteri için bir asit ortamı oluşturuyor. Bu asidin artmasıyla beraber dişin en üst tabakası mine dediğimiz tabakanın aşınmasına ve çürüğe yol açmaktadır" diye konuştu.



"Su tüketimi diş sağlığı için önemli"

Su tüketiminin genel itibarıyla hem ağız ortamında tükürük tamponlanma kapasitesinin artması açısından hem de diğer bütün sistemik açıdan büyük önem arz ettiğini ifade eden Ablay, "Diş çürüğünün önüne geçebilmek için kesinlikle günde iki kez dişlerin fırçalanması, şeker tüketimini azami seviyeye indirmek ve yılda en az iki defa diş muayenesi görmek önerilerim arasındadır" ifadelerini kullandı.

Çürük diş ağrısına ne iyi gelir?

Dişlerinize vuran diş ağrısı, diş hekiminizi göremeyeceğiniz bir zamanda, örneğin gecenin ortasında şiddetlenebilir. Acıyı hafifletmek ve geçici bir rahatlama için, aşağıdaki ev yapımı diş ağrısı ilaçlarından birini deneyebilirsiniz.

Tuzlu suyla çalkalamak, çürüğün içindeki yiyecek artıklarını temizler ve iltihabı hafifletir. Ağzınızı sıcak veya soğuk suyla çalkalamayın. Aşırı sıcak ve soğuk çürük ağrısını daha da kötü bir hale getirebilir. Karanfil yağı, diş çürüğü ağrısı için başka bir geçici etkili ağrı kesici yöntemdir.

Karanfil yağı, diş ağrısı ile ilişkili ağrı ve şişliği geçici olarak azaltmak için kullanılabilir. Bu ev yapımı diş ağrısı ilacı için bir pamuk topuna birkaç damla karanfil yağını emdirin. Pamuk topunu nazikçe dişinizin ve diş etinizin ağrılı bölgesine sürtün.

Karanfil yağı doğal bir anestezik olan öjenol içerir, bu yüzden ağrının dinmesine yardımcı olur. Ancak, karanfil yağı sadece diş ağrınızın acısına yardımcı olur, temel sorunu çözmez. Eğer farklı tatlara da alışkın değilseniz karanfil yağının tadı hoşunuza gitmeyebilir.