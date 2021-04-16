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Oruç Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş dolgusu orucu bozar mı?
Oruç

Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş dolgusu orucu bozar mı?

Diş çektirmek orucu bozar mı, oruçluyken diş çektirmek orucu bozuyor mu? soruları Ramazan ayının girmesiyle birlikte merak edilen konuların başında gelmekte. Oruç ibadetini yerine gitirenler oruçlarına halel gelmemesi için büyük gayret sarf etmekte. Orucu bozan ve bozmayan şeylerin sıklıkla soruldu Ramazan ayında diş çekiminin de orucu bozup bozmadığı sorgulanıyor. Peki diş çektirmek orucu bozar mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 16:16:00 - 2021-04-16 16:16:40
Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş dolgusu orucu bozar mı?

Diş çekimi esnasında zaruri olan iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve / veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Bu durumda o gün için oruca niyet etmemek yahut acil bir durum ise gününe gün tutarak kaza edilmesi gerekir. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir.

Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile mesela ağız su ile çalkalanırken boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

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