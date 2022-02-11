Diş beyazlatma evde nasıl yapılır? Doğal diş beyazlatma yöntemleri

Diş beyazlatma evde nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay ev yapımı tarifler...

Diş beyazlatma yöntemleri

Doğal diş beyazlatma yöntemleri, daha beyaz ve parlak dişlere kavuşabilmek için uygulanabilecek, her evde bulunabilecek malzemelerle yapılan işlemlerdir.

Karbonat ve elma sirkesi

Elma sirkesi, ağız içinde bulunan bakterileri temizler. Karbonat ile birleştiğinde çok güçlü beyazlatıcı etkiye sahip olur. Elma sirkesi ve karbonat karışımınızı hazırlamak için 1 çay kaşığı karbonat ile birkaç damla elma sirkesini macun kıvamına gelene kadar karıştırın ardından karışımı diş fırçası ile uygulayın.

Limon ve karbonat

Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla uygulayın. Asit özelliği taşıdığından bu yöntemi haftada en fazla 1-2 kere tekrarlamalısınız.

Karbonat

Haftada 3 kere karbonat uygulamanız diş renginizi açmanıza yardımcı olacaktır. Islak diş fırçasını karbonata batırıp nazikçe dişlerinizi fırçalayın.

Karbonat, tuz ve elma sirkesi

Karbonat ve elma sirkesinin dişleri beyazlattığı biliniyor. Bu karışıma tuz eklenince dişler beyazlıyor ve diş lekelerini gidermiş oluyorsunuz.

Karbonat dişleri beyazlatırken adaçayı ve tarçın ağızdaki zararlı bakterilerin giderilmesine yardımcı olur. Böylece daha sağlıklı bir ağza sahip olmuş olursunuz.

Hem beyazlatır hem de ferahlatır: Karbonat, Tarçın ve Adaçayı Karışımı

Beyazlatma görevini karbonat üstlenirken, tarçın ve adaçayı ağız içindeki bakterileri öldürmek ve ağzı temizlemekle görevliler.

Yapılışı:

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra, havanda dövdüğünüz adaçayını 1 çay kaşığı karbonat ve tarçınla karıştırın. Islattığınız fırçanızı bu karışıma batırdıktan sonra dişlerinize uygulayın.