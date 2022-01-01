Diş ağrısına ne iyi gelir evde! Bunları yapın...

Evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler, destek alabileceğiniz yiyecek ve içecekler size geçici de olsa bir rahatlama sağlayacaktır.

Çok şiddetli diş ağrısına ne iyi gelir?

Gargara yapmak: Sirkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır. Dezenfekte etkisi olduğu için dişi bakteri ve mikroplardan arındıracak, şişlik varsa şişliği azaltacaktır. Buz Uygulaması: Buzu ağrıyan dişin olduğu bölgeye uygulayın.

Evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemler